Evropska radiodifuzna zveza (EBU) še pred začetkom letošnje Evrovizije v švicarskem Baslu razburja z novim pravilom glede nošenja zastav. V skladu s spremenjenim pravilnikom, ki ga povzema portal Eurovoix, bo občinstvo v dvorano letos smelo prinesti palestinske zastave, ki so lansko leto sprožale številne polemike, po drugi strani pa so nastopajočim prepovedali nošenje LGBTQ+ zastav, kar je razburilo številne aktiviste.

Oboževalci, ki se bodo udeležili katerega od izborov v Švici, bodo po novih pravilih v dvorano smeli prinesti katerokoli zastavo, če je ta v skladu z švicarsko zakonodajo. Prepovedane so le zastave z rasistično in diskriminatorno vsebino, vključno s simboli, ki spodbujajo sovraštvo ali nasilje, oznake, ki se lahko štejejo za žaljive ali obrekljive, ter zastave s simboli prepovedanih terorističnih organizacij.

Tako je oboževalcem dovoljeno prinesti zastave ponosa, kot so mavrične in nebinarne zastave, ter zastave držav, ki ne tekmujejo na Evroviziji. Med njimi je tudi palestinska zastava, ki je bila lansko leto prepovedana.

Več pripadnikov skupnosti LGBTQ+

Obiskovalci bodo lahko v dvorano prinesli katerokoli zastavo, če je ta v skladu s švicarsko zakonodajo. Foto: Guliverimage Medtem ko so pravila nošenja zastav med navijači omilili, so jih za nastopajoče poostrili. Ti bodo tako na odru smeli nositi le zastave držav, ki jih predstavljajo, te pa bo zagotovila švicarska javna televizija SRG SSR. Prepoved bo veljala na odru, v coni navijačev, zeleni sobi in uradnih prostorih, kjer tekmovalci čakajo na rezultate. Skupine za pravice LGBTQ+ so se na odločitev EBU že kritično odzvale in trdijo, da mavrična zastava predstavlja osebno identiteto in ne politične izjave.

Zastave so bile v ospredju razprav že lansko leto na Evroviziji v švedskem Malmöju, kjer je bilo navijačem v dvorano dovoljeno prinesti le zastave držav, ki tekmujejo, in mavrične zastave. Zadnji evrovizijski zmagovalec Nemo je med parado zastav tako namesto švicarske nosil rumeno-belo-vijoličasto zastavo, ki predstavlja nebinarno skupnost. Po zmagi je povedal, da so jo v dvorano morali pretihotapiti, saj so jim nošenje te zastave organizatorji prepovedali. Tovrstne zastave je želelo prinesti tudi nekaj njegovih navijačev iz občinstva, a so jih morali pustiti pred vhodom.

Na letošnji Evroviziji, ki bo med 13. in 17. majem potekala v švicarskem Baslu, bo sicer sodelovalo več izvajalcev, ki pripadajo skupnosti LGBTQ+. Med njimi so predstavnica Malte Miriana Conte, avstrijski predstavnik JJ, Erika Vikman s Finske, pa tudi hrvaški izvajalec Marko Bošnjak.

