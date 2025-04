Skoraj 30 evropskih poslancev s prvopodpisanim Matjažem Nemcem (S&D/SD) se je zavzelo za izključitev Izraela z letošnje Evrovizije. Javni poziv s to zahtevo so naslovili na Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU), kot razlog za takšno odločitev pa so navedli napade Izraela na Gazo in Zahodni Breg.