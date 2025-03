Evrovizijske stavnice: komu kaže najbolje in kje je Slakonja?

V ponedeljek je potekel rok, ko so morale vse države, ki sodelujejo na letošnji Evroviziji, prijaviti končne različice skladb, s katerimi se bodo maja v Baslu predstavile. To sicer ne pomeni, da je bilo vse skladbe že mogoče slišati, javnosti jih še vedno niso predstavili Francija, Ciper in Malta, ki so do zdaj razkrili le svoje predstavnike, ter Gruzija, ki še ni razkrila niti glasbenika niti skladbe.

Vodijo Finci, ki predstavljajo Švedsko

Kljub temu pa evrovizijske stavnice že delujejo s polno paro. Največ možnosti za zmago za zdaj napovedujejo švedskim predstavnikom KAJ s skladbo Bara Bada Bastu.

Ob tem velja poudariti, da švedski predstavniki, ki sicer prihajajo iz Finske, niso izraziti favoriti. Stavnice jim trenutno pripisujejo 19-odstotno možnost za zmago, drugouvrščeni avstrijski predstavnik JJ jim za ovratnik diha s 16 odstotki, na tretjem mestu je z 12 odstotki Izraelka Yuval Raphael.

Slabi obeti za države nekdanje Jugoslavije

Pa Slovenija? Naš predstavnik Klemen Slakonja je na stavnicah trenutno uvrščen na 27. mesto – med Norveško in Dansko –, še slabše kaže preostalim sodelujočim državam z območja nekdanje Jugoslavije – Srbija je na 32., Hrvaška na 36., Črna gora pa na zadnjem, 37. mestu.