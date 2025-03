S to pesmijo se bo na Evroviziji predstavil Izrael

Izrael je v nedeljo, dva meseca pred glasbenim tekmovanjem v švicarskem Baslu, predstavil svojo pesem, s katero bo tekmoval na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Pesem z naslovom New Day Will Rise bo zapela 24-letna Juval Raphael.

Juval Raphael je 7. oktobra 2023 preživela napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na glasbenem festivalu Nova. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa balada pripoveduje o premagovanju bolečih izkušenj.

Pevka je napad na festival Nova, ki je zahteval več kot 370 smrtnih žrtev, preživela, ker se je več ur skrivala pod kupom trupel. Pesem se subtilno navezuje na dogodke 7. oktobra. Videospot prikazuje mlade v zelenju gozda in travnika. "New day will rise. Life will go on (v prevodu Prišel bo nov dan. Življenje se bo nadaljevalo, op. p.)," poje pevka.

Del otroštva preživela v Švici

Raphael, ki je del otroštva preživela v Švici, pesem zapoje v angleščini, slišati je tudi verze v hebrejščini in francoščini.

Lani so se pojavili pozivi k izključitvi Izraela s tekmovanja za pesem Evrovizije zaradi vojne v Gazi. Vendar je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) sprejela odločitev, da Izrael lahko sodeluje na tekmovanju za pesem Evrovizije v švedskem mestu Malmö. Predstavnica Izraela Eden Golan je bila nato med nastopom deležna tako žvižgov kot aplavza.

Evrovizija, največje glasbeno tekmovanje na svetu, ki si ga ogleda več kot 150 milijonov gledalcev, bo letos potekala od 10. do 17. maja v baselski areni St. Jakobshalle.