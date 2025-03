Se Celine Dion vrača na Evrovizijo?

Po poročanju švicarskih medijev se švicarska javna radiotelevizija dogovarja s pevkinimi agenti o možnosti, da bi se 56-letnica udeležila prihajajoče Evrovizije v Baslu. Ali bi tam tudi nastopila, še ni znano.

Da so v stiku s pevkino ekipo, sta na torkovi novinarski konferenci potrdila izvršna producenta Reto Peritz in Moritz Stadler. Kot sta povedala, bo odločitev, ali bo pevka, ki se bori z nevrološko boleznijo, pripotovala v Basel, znana nekaj tednov prej.

Vrhunec spektakularnega odprtja iger

Celine Dion je nazadnje javno nastopila novembra lani v Savdski Arabiji, pred tem pa kot ena glavnih gostij na spektakularen način otvorila lanskoletne olimpijske igre v Parizu, kar je bil njen prvi nastop po letu 2019. Po dogodku so se sicer pojavila ugibanja, da pesmi Hymne à L'amour (himno ljubezni), s katero je do solz ganila marsikaterega gledalca, ni pela v živo, ampak je bil njen nastop posnet vnaprej.

Dion (rojena v Kanadi) je Švico na Evroviziji zastopala leta 1988 s pesmijo Ne Partez Pas Sans Moi. Z zmago si je prislužila svetovno prepoznavnost in danes velja za eno najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Decembra 2022 je razkrila, da so ji diagnosticirali t. i. sindroma otrdelega telesa, redko nevrološko bolezen, ki jo spremljajo mišični krči, oteženo gibanje, govorjenje in s tem tudi petje.

Devetinšestdeseto tekmovanje za Pesem Evrovizije bo v Baslu potekalo med 13. in 17. majem. Slovenijo bo zastopal Klemen Slakonja s pesmijo How Much Time Do We Have Left.

