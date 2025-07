Vojna proti kokakoli: umik sladke pijače s trgovskih polic

Razlog za spor je prepričanje zgoraj omenjenih švicarskih trgovskih verig, da jim Coca-Cola predrago prodaja svoje pijače. Prvič se je spor pojavil že leta 2014, ko je Denner bojkotiral dvolitrske kokakole švicarske polnilnice in raje uvažal cenejšo kokakolo iz drugih držav.

Ali Švicarji preplačujejo kokakolo?

V Dennerju so prepričani, da švicarski kupci predrago plačujejo priljubljeno pijačo. Torsten Friedrich, izvršni direktor Dennerja, je že maja letos protestno zapustil cenovna pogajanja s Coca-Colo.

Kot piše nemški medij Inside Beer, ki podrobno piše o dogajanju na trgu pijač, je Denner s tem pred kupci poskušal upravičiti svojo javno podobo trgovca, ki se zagrizeno bojuje za čim nižje cene. Denner zdaj uvaža kokakolo iz drugih evropskih držav.

Aldi uvaža cenejšo kokakolo iz Poljske

Kot trdi Coca-Cola, okoli 80 odstotkov kokakole, prodane na švicarskem trgu, polnijo v njenih švicarskih polnilnicah Brüttisellen/Dietlikon in Vals.

Coca-Cola ima v Švici dve polnilnici: v Brüttisellenu oz. Dietlikonu in v Valsu. Na fotografiji je sedež švicarske podružnice Coca-Cole v Brüttisellenu. Foto: Guliverimage

Nezadovoljni s cenovno politiko Coca-Cole so tudi v švicarskem Aldiju, kjer so namesto v Švici začeli kupovati cenejšo kokakolo, ki jo polnijo na Poljskem. Švicarski kupci so zato nekoliko presenečeni, ko na policah Aldija vidijo steklenice kokakole, na katerih so poljska imena, kot so Milosz, Staszek in Piotr, piše švicarski medij Blick.

Namesto fante in sprita turške osvežilne pijače

Tudi trgovska veriga Migros ni ravno navdušena nad Coca-Colo. Oranžnega velikana moti visoka nabavna cena, ki jo zahteva proizvajalec pijač. Zato od začetka leta ne prodaja več fante ali sprita, ampak namesto tega ponuja turške osvežilne pijače.

Migros trenutno uvaža pločevinke monsterja, energijske pijače Coca-Cole, iz Nemčije. In pri tem kaže svoje mišice.

Namesto kokakole na švicarskih železnicah domača različica kokakole

Tudi Švicarske zvezne železnice (SBB) so v svojih 120 železniških restavracijah v celoti prepovedale kokakolo in se zanaša na švicarsko osvežilno pijačo vivi kola, ki jo polnijo v Eglisauu. Ponudnik javnega prevoza tako izkorišča trenutni trend, da si kupci želijo domače proizvode.

Švicarske železnice so kokakolo zamenjale z vivi kolo. Foto: Guliverimage

Vendar to najverjetneje ne bo povzročilo veliko skrbi ameriškemu velikanu: mnogi potrošniki si preprosto želijo izvirnik. Kokakola je namreč še vedno najbolj razširjena znamka brezalkoholnih pijač v Švici, kar tudi pojasnjuje, zakaj pijačarski velikan ne popusti v pogajanjih s švicarskimi trgovci, še piše Blick.