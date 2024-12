Skrivnost uspeha dubajske čokolade. In napoved njegovega konca?

Morda najbolj nenavaden trend leta se je začel z videom blogerke o hrani Marie Vehera. Na njem lahko vidite, kako si v usta tlači bloke čokolade s svetlo zelenim polnilom. Marie Vehera ne izreče nobene besede, zaradi česar se značilen učinek hrustanja sliši toliko jasneje. Februarja 2024 je video postal viralen. Videoposnetek ima do zdaj več kot sto milijonov ogledov.

Kot žogica pri fliperju

Švicar Marcel Zbinden se profesionalno ukvarja z vedenjem potrošnikov. Je predavatelj poslovne psihologije na Univerzi uporabnih znanosti v Luzernu. Kar je sledilo objavi, je bil tipičen – čeprav skrajen – primer pompa družbenih medijev. A zakaj v enem primeru pride do navdušenja, v drugem pa ne, je izjemno težko predvideti: "To je kot pot žogice pri fliperju: kam gre, je v veliki meri odvisno od naključja," je za Aargauer Zeitung pojasnil Zbinden.

Videoposnetek Marie Vehera:

Trg določata ponudba in povpraševanje. Toda pri trendu, kot je dubajska čokolada, so osnovni zakoni zmedeni. "Če so ljudje pripravljeni plačati 350 evrov za tablico čokolade, potem to kaže, kako močno lahko družbeni in čustveni dejavniki vplivajo na tržno dinamiko," pravi Marcel Zbinden.

Dubajska čokolada in gospodarsko težki časi

Kako lahko pride do tega? Po besedah ​​potrošniškega psihologa se vse začne z učinkom pomanjkanja: povpraševanje je večje od ponudbe in ljudje samodejno pripisujejo večjo vrednost redkim dobrinam. "Misliš, da zamujaš nekaj posebnega." Ta vtis močno krepijo družbeni mediji. Podobe praznih polic ali vrst ljudi se lahko zelo hitro razširijo – tako da se želeni izdelek pojavi še redkeje.

Raziskovalka trendov Christine Schäfer z inštituta Gottlieb Duttweiler o uspehu dubajske čokolade pravi: "V gospodarsko težkih časih si potrošniki po navadi privoščijo manjše luksuzne dobrine." Trenutno si ne morete privoščiti dragih počitnic ali obiska zvezdniške restavracije, zato raje kupite majhno "dobrotico" – tablico dubajske čokolade.

Statusni simbol in tema pogovorov

Obstaja tudi socialna komponenta. Po besedah Christine Schäfer ​​se dubajska čokolada ne kupuje samo kot luksuzni izdelek, ampak je tudi tema za pogovor in služi kot statusni simbol. Za kratek čas bo postal vstopnica v svet luksuza in digitalne pripadnosti.

"Vedno več ljudi želi biti del trenda, izdelek postaja obvezna oprema." Toda tako hitro in močno, kot se lahko razplamti, ga je prav tako hitro konec, pravi raziskovalec trendov: "Takoj, ko se izgubi ekskluzivnost ali se pojavi nov trend, zanimanje upade."