S temi krofi se boste sladkali za pusta

Foto: Shutterstock

Pust mastnih ust

Ko po stari tradiciji z veseljem, hrupom in maskami preganjamo zimo, nas obvezno spremljajo tudi krofi in flancati vseh vrst. Krofi, mehke in sladke dobrote, so postali simbol pustnega praznovanja, saj predstavljajo zadnji užitek pred postnim obdobjem. Njihova okrogla oblika in bogato polnjenje nakazujeta obilje, ki je v preteklosti veljalo za pomembno pred prihodom skromnejših dni.

Foto: Shutterstock

Marmelada, čokolada, pistacija ...

Tako kot maske omogočajo preobrazbo človeka, krofi simbolizirajo kulinarično razkošje in svobodo uživanja, preden nastopi bolj zadržano obdobje. V trgovinah Spar so se letos še posebej potrudili in pripravili pestro izbiro krofov, ki bodo zadovoljili še tako zahtevne sladokusce. Poleg klasičnih krofov z mareličnim polnilom, ki so vedno priljubljeni, vas bodo letos mamili in navdušili tudi čokoladni in jagodni krofi, takšni z vanilijevo kremo ali pa nepozabni dubajski krofi.

Dubajski krof je ekskluzivna novost. Polnjen je s pistacijevo kremo, oblit s čokolado in posut s sesekljanim kadaifom ter drobljenimi pistacijami. Na voljo je le v trgovinah Interspar od 26. 2. do 4. 3. 2025.

Tudi za ljubitelje slanih prigrizkov so poskrbeli – ste že okusili pica margerita krof? Naj bodo proteinski, veganski ali mini, v trgovinah Spar boste našli slastne krofe prav po vašem okusu.

Foto: Bojan Puhek

Za ljubitelje domače peke

Če raje zavihate rokave in se preizkusite v peki krofov doma, Spar ponuja tudi številne recepte, ki vam bodo v pomoč:

Krofi s pistacijevo kremo : tisti, ki želite okus Dubaja prenesti v svojo kuhinjo, recept najdete tukaj .

: tisti, ki želite okus Dubaja prenesti v svojo kuhinjo, recept najdete . Zviti krofi : malce drugačni, a nadvse okusni krofi, ki bodo navdušili vaše goste. Recept je na voljo tukaj .

: malce drugačni, a nadvse okusni krofi, ki bodo navdušili vaše goste. Recept je na voljo . Polnjeni čokoladni krofi brez glutena: vsi, ki se izogibate glutenu, a ne želite ostati brez pustnih dobrot, recept najdete tukaj .

Vse potrebne sestavine za vaše domače sladke ali slane pregrehe pa boste prav tako našli v trgovinah Spar. Pestra izbira sestavin in polnil za krofe bo zagotovo navdušila tudi vas.

Foto: Shutterstock

Naj bo pust sladek in razigran

Ne glede na to, ali se boste odločili za nakup že pripravljenih krofov v trgovinah Spar ali pa boste zavihali rokave in jih spekli sami, poskrbite, da bo vaš pust poln sladkih užitkov. Naj se vam ob slastnih krofih smeji do ušes, medtem ko preganjate zimo in pozdravljate pomlad v družbi veselih maškar.

Tralala, hopsasa pustne smo šeme,

tralala, hopsasa nič nismo lene.

Tralala, hopsasa okrog se vrtimo,

tralala, hopsasa in veselimo.

(Avtor pesmi: Mira Voglar)