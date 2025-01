Cariniki potnici zasegli 90 kilogramov dubajske čokolade

Nemški cariniki so prejšnji mesec na letališču v Hamburgu ženski zasegli 90 kilogramov dubajske čokolade, poroča Reuters. Čokolade, ki so bile najverjetneje namenjene nadaljnji prodaji, je skrivala v kovčkih.

Dubajska čokolada je postala viralen trend na družbenih omrežjih in obnorela sladokusce po celem svetu. Gre za čokolado s pistacijo, ki je znana po visoki ceni. Za originalno 200 gramsko dubajsko čokolado je namreč treba odšteti okoli 30 evrov.

Da so čokolade izredno priljubljene, je dobro vedela tudi 33-letnica, pri kateri so nemški cariniki našli kar 460 čokolad po 200 gramov. Čokolade, ki jih je sicer kupila za 4,6 evra so ji zasegli, zdaj pa jih bodo izvozili ali uničil, je sporočil tiskovni predstavnik nemške carine.

Glede na uvoženo količino predvidevajo, da so bile čokolade, katerih vrednost je ocenjena na okoli 2.100 evrov, namenjene komercialni prodaji.

Ženske niso aretirali, je pa zoper njo uvedena preiskava glede utaje davkov.