Razkrivamo recept za viralno dubajsko čokolado

Nedavno so socialna omrežja preplavili videoposnetki in fotografije čokolade s pistacijo, ki je najbolj poznana pod imenom dubajska čokolada. Na platformi Tik Tok je zaokrožil trend poskušanja te znane poslastice, ki hrusta že ob prvem ugrizu. Kljub dobremu okusu pa marsikoga odvrne s svojo ceno, ki ni najprijaznejša za našo denarnico. Za originalno dubajsko čokolado, ki je poskrbela za razširitev trenda, je treba odšteti okoli 30 evrov. Za čokolado to vsekakor ni nizka cena, zato razkrivamo recept za doma pripravljeno, cenejšo in prav tako okusno verzijo.