Našli smo recept za božične piškote, ki so hkrati zdravi in okusni

December je čas, ko kuhinje zadišijo po domačih dobrotah, ki vabijo k sladkanju. Včasih pa praznične dobrote povzročajo težave predvsem zaradi prenajedanja, kar lahko povzroči slabo počutje in napihnjenost. Ta čarobni mesec pa se ne vrti le okoli hrane, ampak tudi okoli druženja in zabav, zato je pomembno, da se počutimo čim bolj samozavestno. Pri tem igra ključno vlogo prehrana, zato razkrivamo recept za praznične piškote, ki so zdravi, okusni in enostavni za pripravo.