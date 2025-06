Granole so zelo priljubljen dodatek k sladkim zajtrkom, ki napolni želodec in ga pripravi na nov dan. Kljub priljubljenosti pa so kupljene granole lahko nezdrave, saj vsebujejo dodane sladkorje. Če si želite okusnega, a hkrati zdravega zajtrka, si granolo pripravite kar sami doma. Postopek je preprost, končni izdelek pa bo v zaprti posodi zdržal ves teden ali celo več. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo okusen recept za čokoladno granolo.