Carlo Ancelotti obsojen na leto dni zapora, a ne gre za rešetke

Špansko sodišče je nekdanjega trenerja Real Madrida in sedaj selektorja brazilske nogometne reprezentance Carla Ancelottija obsodilo na eno leto zapora zaradi davčne utaje iz leta 2014, a mu ne bo treba na prestajanje zaporne kazni, ker je ta krajša od dveh let in nima kazenske evidence. Sodišče je Ancelottija, ki ne živi več v Španiji, obenem oprostilo obtožb o goljufiji za davčno leto 2015.

"Carla Ancelottija kot storilca kaznivega dejanja zoper državno blagajno obsojamo na eno leto zapora in denarno kazen v višini 386.361 evrov," je v sodbi zapisalo madridsko sodišče.

Čeprav je bil leta 2015 Carlo Ancelotti oproščen obtožb zaradi davčne utaje, pa so v tej drugi razsodbi ugotovili, da je bila španska davčna blagajna prikrajšana v fiskalnem letu 2014, ko je bil Italijan prvič na klopi najbolj trofejnega evropskega kluba.

Med sojenjem, ki je bilo 2. in 3. aprila letos v Madridu, je Ancelotti izjavil, da ni nikdar nameraval prevarati davčnih organov in da je storil le to, kar sta mu svetovala klub in njegovi davčni svetovalci. Zaradi tega je prosil za oprostilno sodbo.

Šestinšestdesetletni Ancelotti je Real zapustil maja letos po izteku pogodbe in nato postal selektor Brazilije. Pred tem je bil tudi trener Parme, Juventusa, Milana, Chelsea, PSG, Bayerna, Napolija in Evertona. Kot igralec sredine igrišča je igral za italijansko reprezentanco, Romo in Milan.