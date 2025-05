Zgodovinski podvig Jana Oblaka, ki še kako odmeva po svetu!

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak se je podpisal pod imeniten zgodovinski dosežek. V sezoni 2024/25 je že šestič v karieri osvojil priznanje Zamora, ki ga prejme vratar španskega prvoligaša z najmanjšim številom prejetih zadetkov. V poštev pridejo le tisti čuvaji mreže, ki so v tej sezoni zbrali vsaj 28 nastopov, na katerih so branili najmanj 60 minut.

Oblak je v tej sezoni z Atleticom resda ostal brez klubske lovorike. V španskem prvenstvu bo osvojil tretje mesto, v ligi prvakov je v osmini finala izpadel po dramatičnem izvajanju 11-metrovk proti mestnemu tekmecu Realu, v španskem pokalu pa je v polfinalu ostal praznih rok proti Barceloni.

Jan Oblak, dolgoletni ponos slovenskega nogometa, je poskrbel za nov zgodovinski presežek in mejnik. Foto: Aleš Fevžer

V pokalnem tekmovanju ni Oblak v tej sezoni branil niti minute, prednost je dobil Argentinec Juan Musso, ki je v prvenstvu branil le na dveh nastopih. Priložnost je dočakal tudi na gostovanju v zadnjem krogu pri Gironi, Škofjeločan pa zaradi lažje poškodbe sploh ni odpotoval v Katalonijo.

Tako je ostalo pri tem, da je v tej sezoni v la ligi branil na 36 tekmah, na katerih je 15-krat ohranil mrežo nedotaknjeno, skupno pa prejel 30 zadetkov, kar je z naskokom najboljše povprečje med vratarji španskih prvoligašev (0,83 zadetka na tekmo). Zbral je 86 obramb. Drugo mesto v tekmovanju za zamoro je zasedel vratar Real Madrida Thibaut Courtois (30 tekem, 29 golov, količnik 0,97), tretje pa član Getafeja David Soria (39, 38, 1,03).

Priznanje Zamora je pred tem osvojil tudi štirikrat med leti 2016 in 2019, nato pa še leta 2021, ko je proslavljal tudi svoj edini naslov španskega prvaka. Oblak je tako poskrbel za rekord, ki bo odmeval še dolgo časa in ga bo izrazito težko izboljšati. Za še boljšo voljo so v nedeljo poskrbeli njegovi soigralci, ki so na gostovanju v Gironi zmagali kar s 4:0, hat-trick pa je dosegel Norvežan Alexander Sorloth in se na lestvici najboljših strelcev la lige povzpel na četrto mesto.

Dobitniki trofeje Zamora: 6 – Jan Oblak (2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2025)

5 – Antoni Ramallets (1952, 1956, 1957, 1959, 1960), Victor Valdes (2005, 2009, 2010, 2011, 2012)

4 – Juan Acuna (1942, 1943, 1950, 1951), Santiago Canizares (1993, 2001, 2002, 2004)

3 – Juan Carlos Ablanedo (1985, 1986, 1990), Luis Arconada (1980, 1981, 1982), Gregorio Blasco (1930, 1934, 1936), Thibaut Courtois (2013, 2014, 2020), Salvador Sadurni (1969, 1974, 1975), Jose Vicente Train (1961, 1963, 1964), Ricardo Zamora (1929, 1932, 1933)

…

Nagrado zamora, ki ime nosi po vratarju Ricardu Zamori, članu med drugimi Barcelone, Espanyola, Real Madrida in Atletico Madrida pred dobrim stoletjem, podeljuje časnik Marca od leta 1958. Foto: Guliverimage/Getty Images

Čustvena sobota v Madridu

Nogometaši Real Madrida so z zmago 2:0 pred domačimi gledalci proti Real Sociedadu končali sezono 2024/25 španskega prvenstva. Zadnjo tekmo v belem dresu po trinajstih letih je odigral Luka Modrić, od Real Madrida pa se je istočasno poslovil Carlo Ancelotti, ki je ekipo s klopi vodil od 2021.

Luka Modrić je konec srečanja pričakal z najbližjimi. Foto: Reuters

Tako 39-letni Modrić kot italijanski strateg sta legendi Real Madrida. Ancelotti je v dveh etapah v španski prestolnici, prvič med 2013 in 2015, osvojil 15 lovorik, s čimer je najtrofejnejši trener v zgodovini kluba, Hrvat pa je bil v kraljevskem dresu šestkrat evropski prvak, 2018 pa je dobil tudi Zlato žogo.

🙌 UNA DESPEDIDA DE DIEZ 🙌 pic.twitter.com/bzCwnHDboe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025

Modrića, ki je v Real Madridu osvojil 28 lovorik, je danes športni časnik Marca imenoval za najboljšega igralca kluba v zgodovini s številko 10 na dresu, hkrati pa je objavil novico, da naj bi Hrvat v prihodnji sezoni kariero nadaljeval v Madridu. Bojda ga vabi Getafe.

Luko Modrića po poročanju španskega športnega dnevnika Marca vabi v svoje vrste španski prvoligaš Getafe, ki prihaja prav tako iz Madrida. Foto: Reuters

Stadion Santiago Bernabeu se je s transparentoma na tribunah in slovesnostjo po koncu tekme zahvalil legendama za prispevek v uspehom kluba. Carlo Ancelotti bo kariero nadaljeval kot selektor Brazilije.

Stoječe ovacije Modriću, Oblak ohranil prednost

Jan Oblak je prejel zgodovinsko šesto priznanje zamora. Foto: Guliverimage Real Madrid je sicer sezono končal brez domačega naslova, glede na to, da si je že pred zadnjo tekmo zagotovil drugo mesto za Barcelono in pred Atletico Madridom, pa je Ancelotti prevetril zasedbo. V začetni postavi je bil Luka Modrić, ki je igrišče ob stoječih ovacijah zapustil v 85. minuti, med vrati pa je priložnost namesto Thibauta Courtoisa dobil Andrij Lunin.

To je pomenilo, da je Courtois ohranil razliko za slovenskim čuvajem mreže Janom Oblakom, s katerim se je dolgo časa potegoval za nagrado Zamora, ki jo prejme najboljši vratar sezone v La Ligi. Oblak je ohranil prednost, s šesto Zamoro pa je postal najuspešnejši vratar v zgodovini španskega prvenstva. Pred tem si je s petimi priznanji delil prvo mesto z nekdanjima vratarjema Barcelone Antoniom Ramalletsom in Victorjem Valdesom.

Madridski Real se je v soboto poslovil tudi od najtrofejnejšega trenerja Carla Ancelottija. Foto: Reuters

Real Madrid bo La Ligo, kot kaže, vendarle končal z eno individualno nagrado. Francoski zvezdnik Kylian Mbappe bo najverjetneje prvi strelec tekmovanja. Po dveh golih proti Real Sociedadu ima v boju za Pichichija šest zadetkov prednosti pred napadalcem Barcelone Robertom Lewandowskim (31:25).

Katalonci, ki so si 28. naslov španskega prvaka zagotovili že dva kroga nazaj, bodo igrali zadnjo tekmo sezono La Lige danes zvečer ob 21. uri v Bilbau.

Kar se tiče španskih potnikov v Evropo, je že vse odločeno. V ligi prvakov bodo nastopili Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Athletic Bilbao in Villarreal. Betis, ki se bo v sredo v finalu konferenčne lige na Poljskem pomeril s Chelseajem, in Celta Vigo bosta tekmovala v ligi Europa, Rayo Vallecano pa v konferenčni ligi. V drugo ligo se selijo Leganes, Las Palmas in Valladolid.

