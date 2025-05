Karizmatični nemški strateg Hansi Flick še vsaj dve leti ostaja del katalonskega nogometnega velikana. Barcelona in Flick sta sklenila dogovor o podaljšanju pogodbe, ki bo 60-letnega Nemca s španskim moštvom vezala do 30. junija 2027, so danes potrdili na spletni strani kluba.

Nemški trener je danes podpisal novo pogodbo v pisarnah kluba v navzočnosti predsednika Barcelone, Joana Laporte, prvega podpredsednika Rafe Yusteja in športnega direktorja kluba, Andersona Luisa de Souze "Deca", med drugimi.

"Flick je v svoji prvi sezoni razveselil navijače Barce iz več razlogov: zaradi vere, ki jo je dal ekipi, zaradi epskih povratkov in pokalov. Navdušenje, ki ga je Nemec prinesel v klub v prvem letu vodenja kluba, je Barcelono znova naredilo za strahovitega tekmeca v Evropi," so zapisali pri Barci.

Flick je zmagal na 43 od 54 tekem, ki jih je vodil, kar je 73-odstotna zmagovalna učinkovitost, kar je najboljše v prvi sezoni, odkar je Luis Enrique zabeležil 83-odstoten delež zmag. Statistika, ki je mlado ekipo pripeljala do domačega trojčka lovorik.

"Hansi Flick ustvarja zgodovino pri Barceloni"

Češnja na torti prve sezone Flicka na klopi blaugrane bi bil naslov v ligi prvakov, toda Flick se je moral zadovoljiti s prevlado na domači sceni, saj je osvojil španski superpokal, kraljevi pokal in la ligo. Pokalni in ligaški dvojček je v prvi sezoni uspelo le še štirim drugim trenerjem, to so Louis Van Gaal, Ernesto Valverde, Pep Guardiola in Luis Enrique. Nekdanji strateg münchenskega Bayerna in nemške reprezentance je prvotno podpisal pogodbo do leta 2026. Foto: Reuters

"Hansi Flick ustvarja zgodovino pri Barceloni in to se bo, prepričani smo, nadaljevalo tudi v prihodnjih sezonah," so poudarili.

Flick je zamenjal Xavija Hernandeza, potem ko je Barcelona končala lansko sezono brez trofeje.

Flickova Barca je navdušila tako v Španiji kot v ligi prvakov, kjer je prišla do polfinala, a jo je v nogometni klasiki izločil milanski Inter.

Katalonci so na poti do naslova dosegli 99 golov na 37 tekmah la lige, zadnja tekma sezone pa bo v nedeljo pri Athleticu iz Bilbaa.