V Španiji pogojne obsodbe navijačev v zadevi Vinicius

V Španiji je doživel epilog sodni primer usklajene navijaške akcije sovražnega govora, usmerjenega proti nogometnemu igralcu Viniciusu Juniorju. Okrožno sodišče v Valladolidu je pet navijačev obsodilo na pogojno enoletno zaporno kazen, ker so leta 2022 rasistično žalili zvezdnika Real Madrida, je sporočila La Liga.

Gre za prvi takšen primer v Španiji, ko je sodišče vzklikanje rasističnih žalitev na nogometnem stadionu opredelilo kot zločin iz sovraštva, poroča La Liga. Vodstvo španskega nogometnega prvenstva govori o prelomni sodbi o zločinih iz sovraštva v Španiji.

Petim obsojencem, ki niso bili imenovani, so ob pogojnih obsodbah izrekli tudi globe v razponu od 1080 do 1620 evrov.

Verbalni napad decembra 2022

Navijači so 30. decembra 2022 verbalno napadli brazilskega reprezentanta Viniciusa, potem ko je po zamenjavi šel z igrišča med tekmo med Real Madridom in Real Valladolidom na stadionu Joseja Zorrilla.

Navijačem so izrekli tudi triletno prepoved obiskovanja nogometnih stadionov. Odhodu v zapor se bodo izognili, če obsojeni v treh letih ne bodo storili kaznivega dejanja ter se v tem času ne bodo udeležili nogometnih tekem.

Vinicius je bil v Španiji, odkar se je leta 2018 pridružil Realu, pogosto tarča rasističnih žalitev. Foto: Guliverimage

"Ta sodna odločitev predstavlja mejnik brez primere v boju proti rasizmu v športu v Španiji, kjer so do zdaj sodbe obravnavale ravnanje proti moralni integriteti z rasnim oteževalnim dejavnikom," je sporočila La Liga v izjavi.

"Dejstvo, da se ta sodba izrecno nanaša na zločine iz sovraštva, povezane z rasističnimi žalitvami, krepi sporočilo, da v nogometu ni prostora za nestrpnost."

Lani tri navijače Valencie obsodili na osem mesecev zapora

Junija lani so tri navijače Valencie obsodili na osem mesecev zapora, potem ko so priznali krivdo za rasistično žalitev Viniciusa v prvi obsodbi za primere, povezane z rasizmom, v profesionalnem nogometu v Španiji.

Navijači, ki niso bili identificirani, so bili pridržani po tekmi med Real Madridom in Valencio na stadionu Mestalla maja 2023. Tekma je bila za kratek čas prekinjena, potem ko so navijači žalili Viniciusa.

Foto: Guliverimage

Ta incident je sprožil izliv podpore Viniciusu in sprožil široke pozive k ukrepanju španskih oblasti in družbe na splošno.

V Španiji zaporne kazni, krajše od dveh let za nenasilna kazniva dejanja, redko pomenijo zaporno kazen za obsojence, ki niso bili predhodno obsojeni.

Vinicius je bil v Španiji, odkar se je leta 2018 pridružil Realu, pogosto tarča rasističnih žalitev.

V ponedeljek se je prek videopovezave pojavil v še tretjem sodnem procesu, tokrat proti navijačem Atletica iz Madrida, ki so obtoženi, da so obesili lutko z njegovo podobo z avtocestnega nadvoza v bližini igrišča za trening Real Madrida.

Sodni postopek zoper prav tako četverico, ki je sodelovala pri tem, še ni končan, so pa ti navijači že dobili dveletno prepoved vstopa na vse španske stadione.