Fifa napoveduje višje kazni za rasistične izgrede

"Zdaj imamo pravni okvir za močnejše in odločnejše ukrepanje, tako na ravni Fife, pa tudi v vsaki posamezni državi po svetu," je poudaril predsednik Fife Gianni Infantino, ko se je skliceval na nadaljnje odločitve, ki naj bi začele veljati poleti. Možne so že izključitve gledalcev in odpovedi tekem. Vendar pa mora vseh 211 zvez, članic Fife, prilagoditi svoje disciplinske predpise smernicam krovne zveze. Če se nacionalne zveze neustrezno odzovejo na incidente, lahko Fifa vloži pritožbo na Mednardno športno razsodišče (Cas).

Igralce in uradne osebe spodbujajo, da pomagajo pri odkrivanju storilcev, je sporočila Fifa. To je namenjeno omogočanju dodatnih ukrepov, kot je prepoved obiskovanja stadionov. Vse članice so prav tako dolžne uporabiti tristopenjski postopek v primeru rasističnih kaznivih dejanj. Igralci ali člani ekipe lahko nakažejo rasistične žalitve z uradno predpisano gesto. V drugi fazi sledi začasna prekinitev igre. Ekipe lahko zapustijo igrišče, se pogovorijo o situaciji in jo ocenijo. Končna faza je prekinitev ali ustavitev igre, če se žalitve nadaljujejo ali pa razmer ni mogoče umiriti, navaja Fifa.