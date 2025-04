Brazilec se je po poročanju Gianluce di Marzia znašel pod preiskavo krovne nogometne organizacije zaradi obtožbe, da je sodeloval pri nakupu nekaterih profesionalnih nogometnih klubov prek podjetja ALL Agenciamento Esportivo, ki ga vodita njegov oče in njegov agent.

Pritožbo je vložil Tiberis Holding do Brasil, ki je od Fifinega preiskovalnega komiteja za etiko zahteval, da Viniciusu izreče prepoved igranja do dveh let.

Za to pritožbo so se odločili, potem ko je brazilski Athletic Club iz São João del Rei, klub, v katerem je imel Tiberis 16,5-odstotni delež, napredoval v Serie B. Po napredovanju je lastnik Tiberisa Willy Francese nameraval uveljavljati svojo prednostno pravico do nakupa večinskega deleža Athletic Cluba.

A delnice so bile dejansko prodane neposredno družbi ALL, povezani z Viniciusom, zaradi česar je gospodarsko sodišče v Sao Paulu začasno ustavilo posel, da bi vse skupaj raziskalo. Medtem ko poteka preiskava, je ALL prevzel operativni nadzor nad klubom, kar je razjezilo lastnike.

Po besedah predstavnikov Tiberisa ​​to krši 20. člen etičnega kodeksa Fife in 22. člen kodeksa športnega pravosodja španske zveze, ki aktivnim nogometašem prepovedujeta neposredno ali posredno lastništvo profesionalnih nogometnih klubov.