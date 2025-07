Jude Bellingham na operacijo rame

Vezist Reala Madrida Jude Bellingham bo po operaciji leve rame odsoten od dva do štiri mesece, so pred operacijo angleškega nogometaša povedali njegovi zdravniki.

Poškodba Juda Bellinghamova izvira iz izpaha, ki ga je utrpel med tekmo španskega prvenstva proti Rayu Vallecanu pred dvema sezonama. Od takrat ima ponavljajoče se izpahe in nenehne težave. "Rehabilitacijski proces lahko traja od dva do štiri mesece, preden se bo vrnil na igrišče," je v videoposnetku, ki ga je objavil zdravstveni center, povedala Patricia Nuñez de Aysa iz klinike Rippol in Prado v Madridu, kjer bodo opravili poseg.

Operacijo bodo izvedli artroskopsko, minimalno invazivno in brez popolnega odpiranja sklepa. Postopek bo vključeval šivanje labruma, ključne stabilizacijske strukture za obnovitev celovitosti popolne in normalne uporabe rame ter začetek procesa okrevanja, so dodali. "Pričakujemo, da se bo Bellingham vrnil na zelenice do jeseni in v polni formi do konca leta," je dejala zdravnica, ko je opisala postopek, katerega cilj je odpraviti ponavljajoče se težave z ramo, ki so igralca pestile prejšnjo sezono.