Aretirali štiri navijače Atletica, ki so žalili Viniciusa

Španska policija je aretirala štiri nogometne navijače, ki so obtoženi, da so vodili usklajeno akcijo sovražnega govora, usmerjeno proti igralcu Reala Viniciusu Juniorju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Incident se je zgodil na madridskem mestnem derbiju 29. septembra.

Kot poročajo španski mediji, gre za štiri navijače Atletica, ki so pred mestnim derbijem prek družbenih omrežij pozivali k sovražnemu govoru. Med drugim so pozvali somišljenike, naj na tekmo pridejo z zaščitnimi maskami na obrazih, da bi lažje žalili tekmece, glavna tarča je bil Vinicius Junior.

Španska nogometna zveza je že takoj po tekmi pozvala policijo, naj primer razišče, in je pozneje tudi vložila ovadbo, na podlagi katere je nato policija izvedla aretacije, ki so potekale 14. in 15. oktobra.

Derbi med Atleticom in Realom se je konec septembra končal brez zmagovalca. Foto: Guliverimage

V obtožnici je navedeno, da so navijači odšli na tekmo z namenom, da bi razširjali predvsem rasistične žalitve, čeprav v policijskem poročilu nikjer ni neposredno omenjeno ime Viniciusa. Policija je še dodala, da preiskava še ni končana in da bo morda sledila še kakšna aretacija.

Vinicius je v Španiji, odkar se je leta 2018 pridružil Realu, precej pogosto žrtev rasističnih žalitev. Med drugim so prav navijači Atletica lani obesili lutko z njegovo podobo z avtocestnega nadvoza. Sodni postopek zoper prav tako četverico, ki je sodelovala pri tem, še ni končan, so pa ti navijači že dobili dveletno prepoved vstopa na vse španske stadione.

Pred mesecem dni pa so navijača Mallorce obsodili na enoletno zaporno kazen zaradi žaljenja Samuela Chukwuezeja.

Vinicius Junior se bo v soboto pomeril z vodilno Barcelono. Foto: Reuters Vinicius je v izjemni formi, v torek je na tekmi lige prvakov pomagal Realu do preobrat nad Borussio Dortmund (5:2) s tremi zadetki, v soboto pa ga čaka veliki derbi španskega prvenstva, el clasico proti Barceloni.