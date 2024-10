Barcelona do zanesljive zmage, Lewandowski beži tekmecem, Oblakovi so se izognili spodrsljaju

Po reprezentančnem premoru se je boj za ligaško krono nadaljeval tudi v španskem prvenstvu. Nogometaši Barcelone so v nedeljo zvečer s 5:1 premagali Sevillo in z deveto zmago znova za tri točke ušli madridskemu Realu, ki je v soboto tesno premagal Celto Vigo. Velika rivala bosta prihodnjo soboto obračunala med seboj. Robert Lewandowski je ob zmagi Kataloncev dvakrat zadel in je že pri 12 golih, drugi strelec lige Kylan Mbappe je pri šestih. Na tretjem mestu la lige je Atletico Madrid slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki je gostil moštvo z dna lestvice Leganes in ga po zaostanku z 0:1 premagal s 3:1.

Katalonci so vprašanje zmagovalca praktično rešili že v prvih 45 minutah. Ob vodstvu s 3:0 - dva gola je dosegel Robert Lewandowski, enega pa Pedri, je trener Hansi Flick v nadaljevanju odpočil nosilce igre, ki jih v prihajajočem tednu čakata dve zahtevni preizkušnji. Za Barcelono je dva zadetka v nadaljevanju dosegel Pablo Torre, ki je postavil končnih 5:1. Po devetih zmagah imajo 27 točk, tri več od madridskega Reala in sedem več od Atletica.

Flick za zdaj računa na Inakija Peno Wojciech Szczesny naj bi prihodnji tekmi Barcelone – nedeljsko proti Sevilli in sredino proti Bayernu –spremljal na klopi za rezervne igralce. Foto: Guliverimage Poljaki nestrpno čakajo na debi Wojciecha Szczesnyja v dresu Barcelone, a bodo morali nanj, kot kaže, še malo počakati. Na sobotni novinarski konferenci je trener Kataloncev Hansi Flick dal vedeti, da bo proti Sevilli med vratnicama stal Inaki Pena, kar se je tudi zgodilo. Prav tako je namignil, da Poljaka ne gre pričakovati v vratih na sredini tekmi lige prvakov, ko bodo gostili Bayern München. "Zelo smo zadovoljni z Inakijem Peno in zdaj ni razlogov za menjavo niti v La Ligi niti v ligi prvakov. Szczesnyju gre dobro na treningih. Veseli smo, da je tukaj in pripravljen za igro," je na novinarski konferenci dejal Flick. Bo 34-letnika, ki je na sobotnem treningu potreboval nekaj malega zdravniške pomoči, v igro poslal prihodnji teden, ko se obeta derbi z madridskim Realom?

Atletico Madrid je po preobratu premagal Leganes. Foto: Guliverimage

Oblakovi ostajajo neporaženi

Tretjeuvrščeni Atletico Madrid Jana Oblaka je nove točke v nedeljo osvojil doma proti 17. Leganesu, a bilo je vse prej kot lahko. Gostje so povedli v 34. minuti, ko je Oblaka premagal Yvan Neyou.

Domači, ki so do 64. minute opravili vseh pet menjav, med drugim je zaradi bolečin srečanje predčasno končal Clement Linglet, so preobrat začeli v 69. minuti. Pomembno vlogo pri izenačujočem zadetku je odigral Axel Witsel, ki je najprej poskušal sam, nato pa odbitek pospravil do strelca Alexandra Sorlotha. V 81. minuti je Atlete v vodstvo popeljal Antoine Griezmann, končnih 3:1 pa je globoko v sodnikovem dodatku, že v stoti minuti z drugim golom, postavil Sorloth.

Real Madrid s tesno zmago pri Celti Real Madrid je slavil z 2:1. Foto: Reuters

Real Madrid je zmagal še sedmič v sezoni. Beli balet je povedel v 20. minuti, ko je v polno z natančnim strelom meril Kylian Mbappe, a so gostitelji na začetku drugega polčasa izenačili, potem ko je zadel Williot Swedberg. Odločilni gol je padel v 66. minuti, ko je za končnih 2:1 in deveto zaporedno zmago na medsebojnih obračunih gol dosegel Vinicius Junior. Celta je nato vse do konca, a brez uspeha, pritiskala proti vratom Reala in ostala brez točk.

Špansko prvenstvo, 10. krog:

Petek, 18. oktober:

Sobota, 19. oktober:

Nedelja, 20. oktober:

Ponedeljek, 21. oktober:

Lestvica: