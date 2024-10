Hrvat z volejem premagal Oblaka, Barcelona suvereno nazaj na vrh

Atletico je v večerni zadnji tekmi kroga igral neodločeno s Sociedadom. Začetek je bil za madridsko ekipo odličen, saj je Antoine Griezmann že v prvi minuti lepo zaposlil Juliana Alvareza, ta pa je zadel za hitro vodstvo. Pozneje kljub terenski premoči Atletico ni več zadel, lepo priložnost pa je imel za domače tudi Igor Zubeldia, a je njegov poskus v 13. minuti Oblak ubranil.

Sociedad je bil v drugem delu bolj enakovreden, a se je zdelo, da bo Atletico zadržal minimalno prednost. Nato pa je v 85. minuti po izgubljeni žogi Madridčanov do nje prišel Luka Sučić in z volejem z 20 metrov prek ne najbolje postavljenega Jana Oblaka zadel za 1:1. V finišu so bili domači odločnejši in aktivnejši, vendar je ostalo pri delitvi točk.

Robert Lewandowski je zablestel s hat-trickom. Foto: Reuters

Barcelona je v svoji deveti tekmi v la ligi prišla še od osme zmage. Glavni junak visoke zmage na gostovanju pri Alavesu je bil Poljak Robert Lewandowski, ki se je v 32 minutah srečanja podpisal pod hat-trick. Pri prvih dveh zadetkih v sedmi in 22. minuti mu je asistiral Raphinha, ob zadnjem v 32. pa Eric Garcia. Zasedba Hansija Flicka ima tako še naprej daleč najboljši napad v španskem prvenstvu, na devetih tekmah je napad španskega velikana dosegel kar 28 zadetkov, drugi najbolj učinkovit je Real, ki jih je dosegel devet manj.

Real do zmage, a huda poškodba kapetana

Real Madrid je po remiju z Atleticom pretekli konec tedna in porazu z Lillom znova našel pot na zmagovite tirnice. Zasedba Carla Ancelottija je z 2:0 ugnala Villarreal in prišla do svoje šeste zmage v sezoni. Pot do zmage je v 14. minuti tlakoval Federico Valverde, ki je nato v 73. minuti še asistiral ob zadetku Viniciusa Juniorja. A Real je drago plačal svojo zmago, saj se je že v sodnikovem dodatku srečanja poškodoval kapetan Dani Carvajal, ki je zaradi hudih bolečin v kolenu igrišče zapustil na nosilih.

"Resna poškodba kolenskih vezi. Moram na operacijo. Se že veselim okrevanja. Vrnil se bom kot pošast," je ponoči prek družabnih omrežij sporočil Dani Carvajal . Zanj je torej sezona končana. Takšna poškodba običajno zahteva vsaj devet mesecev za okrevanje.

V zaključku si je koleno poškodoval Dani Carvajal. Foto: Reuters

Leganes in Valencia sta v petek zvečer igral tekmo brez zadetkov (0:0).

