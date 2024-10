Barceloni je uspelo, Poljak prekinil upokojitev in sklenil dogovor

Barcelona je našla novega vratarja. Danes je uradno do konca sezone sklenila dogovor z Wojciechom Szczesnyjem, ki bo vskočil med vratnici in skušal nadomestiti vrzel ob odsotnosti Marc-Andreja ter Stegna. Izkušeni Poljak, ki je to poletje pri 34 letih že sklenil kariero, nato pa si po ponudbi Barcelone premislil, bo lahko za Katalonce v ligi prvakov branil šele v drugem delu tekmovanja.

Katalonski velikan je uradno sklenil sodelovanje z izkušenim poljskim čuvajem mreže Wojciechom Szczesnyjem, ki je v karieri branil tudi za Arsenal, Romo in Juventus. V torek si je na olimpijskem stadionu v Montjuicu ogledal srečanje med Barcelono in Young Boys (5:0), na katerem se je z dvema zadetkoma izkazal njegov rojak Robert Lewandowski, med vratnicama pa je stal 25-letni Španec Inaki Pena. Dan pozneje je segel v roke z vodstvom kluba in podpisal pogodbo do 30. junija 2025.

V ligaškem delu lige prvakov ne bo mogel braniti za Barcelono, bo pa vskočil v izločilnem delu, če si bodo Katalonci zagotovili napredovanje. Do takrat bo nabiral tekmovalno formo na prvenstvenih tekmah, kjer gre Blaugrani v tej sezoni odlično. V novo sezono je vstopila s sedmimi zaporednimi zmagami, nato pa je zmagoviti niz zasedbe Hansija Flicka prekinila Osasuna (2:4).