Danes v Barceloni na zdravniškem pregledu, v ponedeljek sledi podpis

Hansi Flick, trener vodilnega kluba španske primere division, ki je na uvodu v sezono nanizal sedem zaporednih zmag, zadnjo sinoči proti Getafeju, ni želel komentirati novice o prihodu poljskega vratarja v Barcelono. Vendar pa je tudi Flick namignil, da po poškodbi ter Stegna v klubu potrebujejo še enega vratarja, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Čeprav prestop še ni uradno objavljen, je Wojciech Szczesny javno že potrdil, da razmišlja o ponudbi Barcelone. Tudi zato španski tisk njegov prihod v katalonsko ekipo obravnava kot gotovost.

Po poročanju katalonskega dnevnika Sport naj bi 34-letnik danes prispel v prestolnico Katalonije, kjer bo opravil zdravniške preglede, v ponedeljek pa bo podpisal enoletno pogodbo z zaslužkom približno tri milijone evrov.

Poleti je sklenil upokojitev, a ... Foto: Guliverimage

"Razlog za konec kariere ni bil športni, ker je Szczesny v vrhunski formi, ampak osebni, saj je želel več časa preživeti z družino. Zato ga ni bilo težko prepričati," piše katalonski portal El Nacional.

"Ideja o življenju v Barceloni s podporo rojaka Lewandowskega (Robert, op. STA), čigar prijatelj je, so bili argumenti velikega pomena," dodaja portal in poudarja hitro ukrepanje kluba na prestopnem trgu po hudi poškodbi ter Stegena, ki verjetno ne bo igral do konca sezone.

El Pais je medtem zapisal, da je bil Szczesny najboljša izbira med vratarji, ki so ostali brez ekipe, in s katerimi lahko Barcelona sklene sodelovanje. "Bil je najbolj zanimiva rešitev. Lani je odigral veliko tekem za Juventus in imel zelo dobro evropsko prvenstvo," so zapisali pri El Paisu.