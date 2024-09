Atleti do zmage v sodnikovem dodatku, Jan Oblak znova zaklenil

Nogometaši Barcelone so tudi po sedmem krogu španskega prvenstva stoodstotni. Tokrat so gostili Getafe in ga ugnali z 1:0. Branilec naslova Real Madrid je doma ugnal Alaves s 3:2. Atletico Madrid, ki v tej sezoni še ni izgubil v la ligi, pa je v četrtek gostoval v Vigu in odpeljal zmago z 1:0.

Po sedmih krogih so v la ligi neporaženi še trije klubi. Med njimi je tudi Atletico Madrid, ki je z Janom Oblakom gostoval v Galiciji pri Celti in odpeljal zmago z 1:0. V sodnikovem dodatku je zadel Julian Alvarez, Škofjeločan pa je zaustavil vse poskuse domačih na svoj gol.

Oblak je znova resen kandidat za priznanje Zamora, bil bi že njegov šesti, s čimer bi poskrbel za rekord, saj je v šetih nastopih v tej sezoni prejel le tri zadetke. Tako redko je moral v tej sezoni po žogo v mrežo le še Belgijec Thibaut Courtois pri Realu.

Madridčani so se z zmago prebili na tretje mesto lestvice, kjer imajo 15 točk, dve manj od drugouvrščenega Reala, s katerim se bodo merili konec tedna. Barcelona je po sedmih zmagah, zadnjo je dosegla v sredo proti Getafeju z 1:0, s sedmih tekem pri 21 točkah.

Real visoko vodil, a zaključek je bil napet

Po napovedih španske Marce naj bi zlato žogo letos prejel brazilski napadalec Reala Vinicius Jr. Proti Alavesu se je izkazal s podajo za zadetek že v prvi minuti. Foto: Reuters Madridski Real je na domači zelenici v torek vknjižil zmago proti Alavesu (3:2). Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca, ki pozorno spremlja dogajanje pri belih baletnikih, naj bi letos največje priznanje v nogometu, zlato žogo, prejel napadalec Vinicius Jr. Njegov trener Carlo Ancelotti je danes vodil Real že 300. v karieri, jubilejno srečanje pa je začinil z zmago.

Beli baletniki so prek Lucasa Vazqueza povedli že v prvi minuti, nato je Kylian Mbappe do konca prvega dela podvojil prednost in dosegel svoj peti zadetek v la ligi, kmalu na začetku drugega polčasa pa je Brazilec Rodrygo s tretjim zadetkom v tej sezoni povišal na 3:0.

Kylian Mbappe se je vpisal med strelce na srečanju proti Alavesu. S petimi goli si na lestvici najboljših strelcev deli drugo mesto. Foto: Reuters

Realu se je nasmihala visoka zmaga, a so gostje iz Baskije z zadetkoma v 85. in 86. minuti poskrbeli za napet zaključek. Real je branil tesno prednost (3:2) in jo vendarle ubranil, tako da se je s tekmo več približal vodilni Barceloni na točko zaostanka.

Barcelona z golom Lewandowskega strla Getafe

Barcelona je v sredo proti Getafeju povedla v 19. minuti, ko je zadel Robert Lewandowski. Zanj je bil to sedmi gol sezone in je na vrhu lestvice strelcev. Hkrati je bil to prvi Poljakov gol proti Getafeju, tako da je zadetek dosegel proti 19 ekipam od 22, proti katerim je igral v elitni španski ligi. Doslej mu mreže ni uspelo zatresti le proti Las Palmasu, Realu Madridu Almerii.

Robert Lewandowski je s sedmimi zadetki prvi strelec španskega prvenstva. Foto: Reuters

