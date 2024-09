Čeprav v zadnjih mesecih ni manjkalo govoric, da bi se lahko Atletico po desetletju sodelovanja z Janom Oblakom poslovil od izkušenega Slovenca in se na zelo odgovornem položaju vratarja odločil za mlajšega naslednika, je kapetan slovenske izbrane vrste ne le ostal v Madridu, ampak v sezono 2024/25 vstopil tako suvereno, da je zaprl usta vsem kritikom. V tej sezoni ga ni čuvaja mreže, ki bi prejel tako malo zadetkov. Oblakova mreža se je na šestih nastopih zatresla le trikrat, s čimer se Škofjeločanu odpira možnost za rekordno šesto lovoriko Zamora, to pa je dosežek, ki v zgodovini la lige ni uspel še nobenemu vratarju.

Jan Oblak je v tej sezoni prejel le tri zadetke. Povprečno na tekmo v španskem prvenstvu tako prejema le 0,50 zadetka. Foto: Guliverimage

Oblak je imel na gostovanju v Celti veliko dela, a se je izkazal z izvrstnimi posredovanji. Najbolj je odmevalo tisto, ko je proti koncu prvega polčasa s konicami prstov ustavil zelo nevaren in natančen strel Iaga Aspasa. Izkušeni napadalec Celte se je lahko le prijel za glavo, Oblak pa je v svojem slogu preprečil vodstvo gostiteljev in poskrbel za novo viralno uspešnico, s katero se je na družbenih omrežjih hitro pohvalil tudi njegov klub Atletico.

Tako je ubranil strel Iagu Aspasu ...

"Moje obrambe? To so pač naše stvari. Zato smo vratarji pač tukaj. Naša naloga je, da ubranimo mrežo. Ko ubraniš strel, je to dobro, ko pa ga ne, je to slabo. Tako preprosto je vse skupaj," je v svojem skromnem slogu pojasnil slovenski legionar, ki ga v reprezentančnem dresu čez dva tedna čaka nov zahteven izziv, saj se bo v gosteh pomeril z Norveško, pri kateri izstopa vroči strelski as Erling Haaland.

Da je Oblak v odlični formi, je dokazal tudi v nadaljevanju srečanja v Galiciji. V drugem polčasu je ohranil zbranost ob veliki priložnosti, ki se je ponudila Borji Iglesiasu, do konca srečanja pa zbral štiri obrambe.

... tako pa Borji Iglesiasu

Da je bil večer Atletica popoln, je z zadetkom v zadnji minuti poskrbel argentinski novinec Julian Alvarez. Nekdanji napadalec Manchester Cityja je popeljal Madridčane do treh dragocenih točk, s katerimi so se na lestvici povzpeli na tretje mesto. Zaostajajo le za v tej sezoni nedotakljivo Barcelono (šest) in branilcem naslova Realom (dve točki). S kraljevim klubom se bodo pomerili konec tedna v velikem derbiju, Oblak pa bo imel skrb manj, saj bo zaradi poškodbe odsoten prvi zvezdnik belih baletnikov, v tem trenutku pa tudi drugi najboljši strelec la lige, Francoz Kylian Mbappe.

Že med petimi najboljšimi vseh časov

Andoni Zubizarreta je pred dobrimi tremi desetletji pomagal Barceloni tudi do evropskega naslova. V finalu je na starem Wembleyju po podaljšku premagal Katančevo Sampdorio. Foto: Guliverimage Oblaku, ki je bil izbran za najboljšega igralca dvoboja v Vigu, je uspel tudi nov zgodovinski podvig. V la ligi je mrežo ohranil nedotaknjeno že na 164. tekmi, s čimer se je prebil med pet najboljših v zgodovini prestižnega tekmovanja. Če bo nadaljeval v tem ritmu in ostal v Madridu, bi se lahko že do konca prebil na veličastno tretje mesto. Rekorder ostaja legendarni Andoni Zubizarreta, ki je med letoma 1981 in 1998 zbral 233 prvenstvenih tekem, na katerih se njegova mreža ni zatresla. 123 v dresu Barcelone, 66 za Athletic Bilbao, 44 pa za Valencio.

Naslednji velikan na večni lestvici je nekdanji prvi vratar madridskega Reala Paco Buyo (213), na tretjem mestu je legendarni kapetan in vzornik številnih slovenskih vratarjev Iker Casillas (177), tik pod njim pa nekdanji čuvaj mreže Barcelone Victor Valdes (173). Oblak za njim zaostaja "le" še za devet srečanj, na katerih ne sme prejeti niti enega zadetka. Glede na uigranost Simeonejeve čete, ki je dobro začela sezono tako v Španiji kot tudi v ligi prvakov, bi lahko Škofjeločan kmalu ujel Katalonca.

Številni španski mediji poročajo, da se je Oblak po novem na večni lestvici izenačil na petem mestu s Santiagom Canizeresom (tudi 164), po podatkih Transfermarkta pa je nekdanji zvezdnik Reala in Valencie, kjer si je delil slačilnico tudi z Zlatkom Zahovićem, v prvi španski ligi vendarle zbral nekoliko manj ''čistih mrež'', natančneje 154.

Vratarji, ki so v zgodovini la lige zbrali največ nedotaknjenih mrež: 1. Andoni Zubizarreta 235 (622 tekem) – 37,8 odstotka

2. Paco Buyo 213 (542) – 39,2

3. Iker Casillas 177 (510) – 34,7

4. Victor Valdes 173 (387) – 44,7

5. Jan Oblak 164 (339) – 48,4

Je pa zelo zanimiv in zgovoren podatek, kolikšen je odstotek tekem, na katerih je vratar ohranil mrežo nedotaknjeno. Izmed petih najboljših v zgodovini la lige ima najvišji odstotek ravno Jan Oblak. Ker pravijo za vratarje, kako zorijo kot vino in lahko branijo vrhunsko še zelo dolgo, slovenski kapetan pa šteje šele 31 let, bi lahko torej ljubljenec navijačev Atletica v nadaljevanju kariere postavil še kopico novih mejnikov. Ni izključeno niti, da bi mu uspelo nekaj, kar je bilo še pred desetletjem ali več skoraj nepredstavljivo. Da bi ogrozil in popravil celo rekord velikega Zubizarrete!

Barcelona, Real in Atletico so edini španski klubi, ki v uvodnih sedmih krogih niso izkusili grenkobe poraza. Foto: Guliverimage