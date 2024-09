Nova težava za nemiren spanec Matjaža Keka

Slovenska nogometna reprezentanca bo čez dva tedna odigrala zelo pomembno tekmo v ligi narodov. V Oslu se bo pomerila z močno Norveško, prepolno zvezdnikov. Selektor Matjaž Kek se zaveda, da bo za nastop proti Erlingu Haalandu in preostali vikinški druščini, tri dni pozneje pa čaka Slovence še zahtevno gostovanje v oddaljenem Kazahstanu, potreboval na delu čim močnejšo zasedbo. Zaradi zadnjih dogodkov, ko ima zdravstvene težave nemalo njegovih varovancev, upravičeno zaskrbljen. V sredo je bolečine v stegenski mišici občutil Jan Mlakar in na pokalni tekmi v Italiji odigral le 23 minut. Na seznamu poškodovanih igralcev se je pridružil številnim slovenskim reprezentantom.

V tem delu sezone, ko so nogometaši pošteno zavihali rokave in po napornem poletju, številni so ga preživeli na evropskem prvenstvu v Nemčiji, vstopili v sezono 2024/25, ne manjka poškodb. Selektor Matjaž Kek se zaveda tega problema. Načeto zdravje igralcev doživlja kot nujno zlo nepredvidljivosti začetka sezon, ki ga zaznamujejo tudi številni prestopi in menjave klubov. In še zdaleč ni edini selektor, ki ima takšne težave, saj v tem delu sezone skoraj ni reprezentance, ki bi lahko računala na povsem zdravo zasedbo z vsemi najmočnejšimi orožji.

Jan Mlakar je prejšnji mesec proti Kazahstanu (3:0) odigral 65 minut, pred tem pa je proti Avstriji (1:1) v igro vstopil v 63. minuti. Takrat je na ''njegovem'' igralnem položaju začel dvoboj Sandi Lovrić. Foto: www.alesfevzer.com

Dva tedna pred naslednjim reprezentančnim izzivom, zaporednima gostovanjema na Norveškem in v Kazahstanu, ima lahko 63-letni strateg iz Maribora zaradi številnih poškodb nemiren spanec. Na seznamu poškodovanih se je namreč znašel tudi Jan Mlakar.

Kako dolgo bo odsoten Jan Mlakar?

Jan Mlakar v tej sezoni ne igra veliko za Piso, zdaj mu jo je zagodlo še zdravje. Foto: Guliverimage "Pridna mravljica" slovenske reprezentance, nekdanji napadalec Maribora in splitskega Hajduka, ki se je v Kekovi enajsterici v postavitvi 4-4-2 zasidral na levi strani zvezne vrste, v tej sezoni ne more biti zadovoljen s klubskim statusom pri Pisi. V Serie B prejema le drobtinice, zbral je le dva nastopa, a le kot rezervist, tako da je na igrišču prebil zgolj 33 minut. To je premalo za kov takšnega igralca, ki je redno nastopal na Euru 2024.

25-letni Ljubljančan se je zato podobno kot njegov mlajši rojak in soigralec Žan Jevšenak razveselil priložnosti, ki mu jo je na sredini pokalni tekmi v Italiji ponudil trener Filippo Inzaghi. Nekdanji kralj strelcev na Apeninskem polotoku je oba Slovenca poslal v ogenj proti Ceseni od prve minute.

Za Mlakarja se je dvoboj končal klavrno. Ne le, da je Pisa izpadla iz tekmovanja (0:1), ampak je 23-kratni slovenski reprezentant odigral le 23 minut. Zaradi bolečin v stegenski mišici je moral predčasno z igrišča. Današnji pregled z magnetno resonanco bo razkril, kako huda je poškodba.

Na pokalni tekmi med Piso in Ceseno (0:1) sta bila v začetni enajsterici dva Slovenca. Jan Mlakar (drugi z leve spodaj) je odigral 23 minut, nato pa v bolečinah zapustil igrišče, Žan Jevšenak (tretji z leve zgoraj) pa je odigral 62 minut. Foto: Guliverimage

Selektor Kek stiska pesti, da bodo iz Italije prišle razveseljive novice in bo Mlakarja le za kratko obdobje ne bo na igriščih, s tem pa bi lahko ostal v igri za oktobrsko reprezentančno akcijo, v kateri čakata Slovenijo zahtevni tekmi v gosteh.

Karničnik, Drkušić, Brekalo, Iličić ...

David Brekalo je zaradi poškodbe desne mečne mišice izpustil zadnjo tekmo v ligi MLS. Foto: Guliverimage Slovenski selektor bo moral kmalu izbrati seznam kandidatov za oktobrski tekmi. Zato podrobno spremlja zdravstveno stanje nogometašev. V zadnjem obdobju se je zaradi poškodb na stranskem tiru znašlo kar nekaj igralcev. Žan Karničnik zaradi poškodbe kolena že dalj časa ne more pomagati tako Celju kot tudi Sloveniji, Vanja Drkušić zaradi poškodbe sploh ni kandidiral za večni derbi s Partizanom, ki ga je Crvena zvezda tudi po zaslugi imenitne predstave Timija Maxa Elšnika dobila s 4:0 in pozdravil zgodovinsko visoko zmago.

Zadnje tekme Orlanda Cityja je zaradi poškodbe desne mečne mišice izpustil David Brekalo, pri Mariboru pa na zadnjih dveh srečanjih zaradi bolečin v hrbtu ni bilo izkušenega Josipa Iličića. Ker imata težave v Atenah, te resda niso povezane s poškodbami, tudi dolgoletna reprezentanta Andraž Šporar in Benjamin Verbič, prvi sploh ni kandidiral za zadnjo tekmo atenskega velikana, drugi pa ni uvrščen niti na seznam za Evropo in že dolgo ni zaigral za zelene, aktualno stanje najmočnejše Kekove zasedbe v tem trenutku ni najbolj bleščeče.