Najvišje uvrščena ekipa iz skupine B3 lige narodov, v kateri po dveh krogih vodi Slovenija, je Avstrija, ki je ostala na 22. mestu. Norveška je pridobila tri mesta in je 47., Kazahstan pa je ostal na 109. mestu.

Slovenska nogometna reprezentanca bo nastope v ligi narodov nadaljevala prihodnji mesec s tekmama v gosteh proti Norveški (10. oktober) in Kazahstanu (13. oktober).

Ko se je Slovenija vrnila s SP 2010, kjer je po zadetku Roberta Korena zabeležila zgodovinsko prvo zmago na velikem tekmovanju (1:0 proit Alžiriji), je bila na lestvici Fife uvrščena zelo visoko. Foto: Reuters

Slovenija ni bila na lestvici Fife tako visoko (51. mesto) že vse od avgusta 2017. Tako se je prvič resneje približala 50 najboljšim reprezentancam na svetu po sedmih letih. Sicer je bila Slovenija na lestvici Fife najvišje jeseni 2010, tudi takrat jo je vodil Matjaž Kek, ko je zasedala rekordno visoko 15. mesto. Po letu 1994 ni nikoli več padla pod 100. mesto, temu je bila še najbližje, tudi takrat je bil selektor Kek, avgusta 2007, ko je bila 94. reprezentanca sveta.

Evropski palček, izbrana vrsta San Marina, ostaja na zadnjem mestu. Foto: Guliverimage

Med najboljših 20 je prišlo do največje spremembe, ko je Japonska iz 18. skočila na 16. mesto, ZDA, ki so dobile novega selektorja, to je postal sloviti Argentinec Mauricio Pocchetino, pa so iz 16. padle na 18. mesto.

Na zadnjem 210. mestu navkljub zgodovinski zmagi nad Liechtensteinom, prvi, doseženi v tekmovanju, ki šteje za točke (liga narodov), ostaja San Marino.

Lestvica Fife (19. septembra): 1. (1) Argentina 1889,02 točke

2. (2) Francija 1851,92

3. (3) Španija 1836,42

4. (4) Anglija 1817,28

5. (5) Brazilija 1772,02

6. (6) Belgija 1768,14

7. (7) Nizozemska 1759,95

8. (8) Portugalska 1752,14

9. (9) Kolumbija 1738,72

10. (10) Italija 1726,31

...

51. (52) Slovenija 1462,98

