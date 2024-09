"Vse, kar sem brcnil, je šlo v gol. Nor občutek, ki ga mnogi ne bodo doživeli nikdar," je Sašo Udovič pred leti v pogovoru za Sportal obujal spomine na svojo najbolj noro predstavo v državnem dresu, ko je na prijateljski tekmi na Malti mrežo Islandije zatresel kar petkrat!

Slovenija, ki jo je 7. februarja 1996 vodil dr. Zdenko Verdenik, je severnjake zmlela s 7:1, Ljubljančan pa je postavil rekord rekordov, ki je ostal nepremagan vse do danes. Je edini Slovenec, ki je na eni reprezentančni tekmi dosegel kar pet zadetkov, postal je tudi prvi strelec reprezentančnega hat-tricka.

Čudežni večer Glihe na Poljudu

Primož Gliha še danes v srcih navijačev ostaja najbolj zapisan po redko videnem strelskem šovu v Splitu. Foto: Bor Slana Leto dni pozneje je slovenska reprezentanca odigrala eno najbolj nenavadnih srečanj. V kvalifikacijah za SP 1998 je gostovala na Hrvaškem. V vročem Splitu je proti tekmecu, prepolnem zvezdniških imen, že zaostajala z 0:2 in 1:3, a se nato po čarobni predstavi Primoža Glihe, ki se je znašal nad hrvaško obrambo, vrnila v igro in osvojila dragoceno točko (3:3).

Žal je bila tudi edina, ki jo je Slovenija osvojila v tistem kvalifikacijskem ciklusu, več o tem, kako močna je Hrvaška, pa so ognjeni dali vedeti že leto dni pozneje v Franciji, ko so na svetovnem prvenstvu osvojili tretje mesto. Gliha je tako poskrbel za zanimiv dosežek, saj je edini Slovenec, ki je dosegel hat-trick na srečanju, na katerem se Slovenija ni veselila zmage.

Slovenija zadela sedmico, Jagoda pa poker

Milan Osterc se je pred 25 leti na slovenski praznik poigraval z branilci Omana. Foto: Reuters Neizmerno srečo, ko lahko po tekmi domov vzameš tudi žogo, tradicionalen spomin na strelsko navdihnjen in še kako uspešen večer, je v slovenskem dresu občutil tudi Milan Osterc. Ni manjkalo veliko, pa bi ravno na slovenski kulturni praznik, 8. februarja 1999, ponovil rekorden podvig Saša Udoviča.

Legendarnemu Prleku je na jugovzhodu Arabskega polotoka uspevalo malodane vse. V Muškatu je dosegel štiri zadetke in Katančevo četo na prijateljski tekmi proti nebogljenim gostiteljem popeljal do rekordne zmage s 7:0. Tako prepričljivo Slovenija ni zmagala nikoli več, napadalec, ki se je v srca navijačev zapisal s priljubljenim vzdevkom Jagoda in leta 2001 proti Romuniji poskrbel za enega najbolj spektakularnih zadetkov v zgodovini nogometa na sončni strani Alp, pa je tako postal tretji slovenski strelec hat-tricka.

Vsi hat-tricki v dresu članske reprezentance Slovenije: Sašo Udovič - 5 zadetkov (7. februarja 1996 proti Islandiji - 7:1)

Primož Gliha - 3 (2. aprila 1997 proti Hrvaški - 3:3)

Milan Osterc - 4 (8. februarja 1999 proti Omanu - 7:0)

Milenko Ačimović - 3 (4. septembra 2004 proti Moldaviji - 3:0)

Milivoje Novaković - 3 (31. maja 2006 proti Trinidadu in Tobagu - 3:1)

Tim Matavž - 3 (8. oktobra 2010 proti Ferskim otokom - 5:1)

Milivoje Novaković - 3 (11. oktobra 2013 proti Norveški - 3:0)

Haris Vučkić - 3 (14. oktobra 2020 proti Moldaviji - 4:0)

Benjamin Šeško - 3 (9. septembra 2024 proti Kazahstanu - 3:0)

Ačimović postavil nov mejnik

Milenko Ačimović je pred 18 leti prerešetal mrežo Moldavije. V 21. stoletju se je do reprezentančnega hat-tricka kot prvi v slovenskem dresu dokopal Milenko Ačimović. Zdajšnji selektor izbrane vrste do 21 let, ki jo danes čaka pomembna kvalifikacijska tekma v Murski Soboti za Euro 2025 proti Cipru, se je zapisal v zgodovino.

Postal je prvi Slovenec, ki je dosegel hat-trick na domačih tleh. V Celju se je v uvodnem dejanju kvalifikacij za SP 2006 znesel nad Moldavijo in v dobro voljo spravil takratnega selektorja Branka Oblaka.

Novaković zablestel proti tekmecu s Karibov

V bogati karieri je za Slovenijo dosegel kar 32 zadetkov. Prve tri je dal proti karibski državici Trinidad in Tobago. Foto: Vid Ponikvar Slabi dve leti pozneje je v knežjem mestu odmeval še en reprezentančni trojček. Zablestel je Milivoje Novaković. Zdajšnji član strokovnega štaba Matjaža Keka je za izbrano vrsto debitiral relativno pozno, v svojem 27. letu, a nato dosegal zadetke tako pogosto in marljivo, da je postal drugi najboljši strelec vseh časov.

V svojem tretjem nastopu se je veselil strelskega prvenca – in to kako! V knežjem mestu je na prijateljski tekmi s Trinidadom in Tobagom, udeležencem SP 2006 v Nemčiji, dosegel vse tri zadetke za Slovenijo (3:1). Zvezda je bila rojena, selektor Branko Oblak je dobil izvrstnega golgeterja.

Mladi Primorec navdušil Stožice

Tim Matavž je svoj reprezentančni hat-trick dočakal pred 14 leti. Foto: Vid Ponikvar Na nov hat-trick je bilo treba čakati več kot štiri leta. V reprezentanci so se dogajale spremembe, le nekaj mesecev po tem, ko se je Kekova zasedba vrnila s svetovnega prvenstva v Južni Afriki, je v kvalifikacijah za Euro 2012 na novem stadionu v Ljubljani (Stožice) napolnila mrežo Ferskim otokom.

Slovenija je Otočane odpravila s kar 5:1, junak dvoboja pa je bil mladi napadalec Tim Matavž, ki je na svojem petem nastopu za reprezentanco prispeval kar tri zadetke. Primorec pri 35 letih še vztraja na zelenicah. V tej sezoni pomaga Gorici v drugi ligi, s katero je dejaven tudi v reprezentančnem premoru. Za zdaj mu gre odlično, saj so vrtnice na prvem mestu, Matavž pa v tej sezoni še čaka na strelski prvenec.

Novaković prekinil mučni skandinavski urok

Milivoje Novaković je pred 11 leti blestel proti Norveški, naslednjemu tekmecu Kekove čete v ligi narodov. Foto: Vid Ponikvar Da se reprezentančni hat-tricki ne dogajajo ravno vsak dan, kar samo po sebi še bolj priča o tem, kako velik in spoštovanja vreden dosežek je to, dokazuje tudi to, da je bilo treba po Matavžu na novega junaka s trojčkom čakati tri leta. Takrat se je Milivoje Novaković, ki se je pod vodstvom Srečka Katanca vrnil v reprezentanco, podpisal pod hat-trick v Ljudskem vrtu in Slovenijo popeljal do zgodovinske zmage nad Norveško (3:0).

Slovenija je tako prekinila dolgoletni mučni skandinavski urok, saj so ji reprezentance iz tega dela sveta vrsto let predstavljale nepremostljivo oviro. Nova-gol je postal tudi prvi in za zdaj edini Slovenec, ki je zabil hat-trick za reprezentanco na vsaj dveh tekmah. Zanimivo, na večni lestvici strelcev (32 golov) zaostaja le za absolutnim rekorderjem Zlatkom Zahovićem (35 golov), ki pa se v državnem dresu ni nikoli veselil trojčka.

Vučkićev šov v Moldaviji, sodil pa je ...

Haris Vučkić je bil do izjemne ponedeljkove predstave Benjamina Šeška zadnji strelec slovenskega reprezentančnega trojčka. Foto: Reuters Zadnji slovenski nogometaš, ki je dosegel hat-trick pred Benjaminom Šeškom, je bil Haris Vučkić. Izkušeni Domžalčan, ki se je po mnogo letih, prebitih v tujini, kjer je imel nemalo težav s poškodbami, vrnil v domovino in oblekel rumeni dres, je leta 2020, ravno v obdobju pandemije koronavirusa, za Slovenijo zadeval kot po tekočem traku.

Ko je reprezentanca v drugi izvedbi lige narodov v gosteh pomendrala Moldavijo s 4:0, se je trikrat med strelce vpisal prav Vučkić. Dvakrat z bele točke, enkrat iz igre, glavni sodnik srečanja v Kišinjevu pa je bil Portugalec Joao Pinheiro. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je omenjeni delivec pravice iz Portugalske sodil tudi na zadnjem srečanju Slovenije. Na tistem, ki ga je v ponedeljek v Stožicah spremljalo slabih deset tisoč gledalcev, zaznamoval pa ga je nov strelski podvig.

Do hat-tricka že pri 21 letih!

Benjamin Šeško z žogo, ki jo je trikrat poslal za hrbet vratarja Kazahstana. Foto: R. P. V ponedeljek se je znova pisala zgodovina slovenskega nogometa. Benjamin Šeško je prvič, odkar nosi dres članske izbrane vrste, na eni tekmi dosegel kar tri zadetke. Slovenija je na njegovih krilih v Stožicah odpravila Kazahstan s 3:0 in skočila na prvo mesto skupine B3 lige narodov, komaj 21-letni Radečan pa je s tem postal z naskokom daleč najmlajši slovenski strelec hat-tricka. Po novem je že pri 15 zadetkih, tako da na večni lestvici, kjer so mu odprte vse poti do rekorda, zaseda že visoko peto mesto. Šeško je postal osmi Slovenec, ki so mu soigralci na eni tekmi po doseženem zadetku stekli v objem vsaj trikrat.

Glede na njegovo mladost, znanje in razkošen potencial, s katerim si je utrdil status enega najboljših mladih napadalcev v Evropi, hkrati pa se zanj izjemno zanimajo največji klubi na svetu, velja v prihodnosti od vročega Šeška pričakovati še kopico razigranih večerov. S tem pa bo tudi možnost, da bi se nekoč zavihtel na prvo mesto in postal najboljši strelec slovenske reprezentance vseh časov, vedno bolj izvedljiva.

Benjamin Šeško bo s Slovenijo znova na delu v ligi narodov 10. oktobra na gostovanju v Oslu. Že prihodnji teden ga čaka atraktivno gostovanje z RB Leizpigom v ligi prvakov pri Oblakovem Atleticu! Foto: www.alesfevzer.com

Zvezdnik RB Leipziga bo imel novo priložnost za izboljšanje statistike prihodnji mesec. Najprej ga čaka gostovanje v Oslu pri vzorniku Erlingu Haalandu, ki ga neizmerno spoštuje (10. oktobra), nato pa se bo odpravil na dolgo pot v Kazahstan (13. oktobra). Ravno k reprezentanci, proti kateri se je veselil svojega prvega hat-tricka. Srečno, Beni!