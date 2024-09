Tako mlad, pa že tako uspešen in učinkovit. Slovenski nogomet s takšnim napadalcem kot je Benjamin Šeško definitivno še ni imel opravka. Pri 21 letih se lahko pohvali že s 15 zadetki, proti Kazahstanu je proslavljal svoj prvi hat-trick, njegov elegantni slalom za 1:0, s katerim je osmešil obrambo gostov in dosegel enega najlepših zadetkov v karieri, pa je obnorel svet in postal spletna uspešnica. Slovenijo je znova zajela Šeškomanija, nasmejani Radečan pa že kuje načrte, kako vse skupaj še dopolniti in domovini pomagati do novih podvigov.

Dolgo smo ga čakali. Ponavadi pridejo nogometaši po tekmi hitreje pred novinarske mikrofone, tokrat pa je bilo v primeru trikratnega strelca nekoliko drugače. Čaroben dan, ki je potekal v znamenju dveh rojstnodnevnih slavljencev, selektorja Matjaža Keka in branilca Jureta Balkovca, nato pa v ligi narodov popeljal Slovenijo do velike zmage nad Kazahstanom in skoka na prvo mesto v skupini lige narodov, je dal vedeti, kako je strelske krize, s katero se je to poletje spopadal 21-letni Benjamin Šeško, nepreklicno konec.

Benjamin Šeško se je pred začetkom lige narodov spogledoval z najdaljšim strelskim postom v državnem dresu, nato pa v dveh tekmah dosegel štiri zadetke! V tem trenutku je prvi strelec lige narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Napadalci se vedno najraje hranijo z zadetki. Tako si dvigajo moralo. Ko je mladi zvezdnik Leipziga v petek proti znancem iz avstrijske reprezentance zatresel mrežo z bele točke, si je napolnil samozavest. Kaj to pomeni za mladeniča, že tako polnega bogatega znanja, neizmernega talenta in ogromnih ambicij, je bilo moč opaziti le tri dni pozneje. Proti Kazahstanu je bil sproščen in zelo motiviran. Letel je na igrišču, se poigraval z branilci in kar trikrat spravil žogo izza hrbta tekmečevega vratarja.

"Če ne probaš, ne veš, kaj se bo zgodilo"

V karieri je poskrbel za nič koliko atraktivnih zadetkov. Izstopa evrogol po fantastičnem voleju na Švedskem (2022), po tem, kako spretno je preigraval kazahstanske branilce, pa je lahko še kako ponosen tudi na najnovejšo mojstrovino za 1:0. Foto: www.alesfevzer.com Pisala se je zgodovina. Slovenija ni bila še nikoli priča mlajšemu strelcu reprezentančnega hat-tricka, ki je vse skupaj začinil še s prekrasnim prvim zadetkom, mojstrovino, kot je slovenske zelenice ne vidijo prav pogosto.

V slogu Lionela Messija v najboljših letih se je spustil v drzen slalom med branilci Kazahstana. Prelisičil je enega za drugim, nato pa s prefinjenim strelom, ko je elegantno spodkopal žogo, matiral še vratarja. To je bila najlepša poteza srečanja, občinstvo je norelo od sreče in navdušenja, Šešku je uspelo nekaj spektakularnega, kar je prek socialnih omrežjih hitro zaokrožilo po spletu in obnorelo svet.

"V tej situaciji sem se odločil, da bom poizkusil s preigravanjem. Če ne probaš, ne veš, kaj se bo zgodilo. To je vedno pravilo, tudi kar se tiče udarcev z razdalje. Poizkusil sem, šlo je skozi, situacija se je dobro iztekla, to je bil enostavno lep zadetek," je po tekmi, ko je prišel pred predstavnike sedme sile kot zadnji iz slovenskega tabora, takrat je ura odbila že čez polnoč, Šeško pojasnil, zakaj se je odločil za takšen prodor. Izkazal se je za zadetek v polno, Slovenija je povedla z 1:0, mladi napadalec Leipziga pa se je še na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce.

Slovenski junak večera je v nadaljevanju zadel še dvakrat in dočakal svoj prvi hat-trick v državnem dresu. "To je bil res sladek hat-trick, ki mi bo ostal v spominu. Upam na še več takšnih. Vesel sem, da sem lahko na tako pomembni tekmi s temi zadetki pomagal ekipi do zmage," mu je bila najbolj pomembna zmaga Slovenije (3:0), s katero se je Kekova četa na lestvici skupine B3 lige narodov zavihtela na prvo mesto.

Najboljši strelci slovenske reprezentance vseh časov: 1. Zlatko Zahović 35 zadetkov (80 nastopov)

2. Milivoje Novaković 32 (80)

3. Josip Iličić 17 (87)

4. Sašo Udovič 16 (42)

5. Benjamin Šeško 15 (35)

6. Ermin Šiljak 14 (48)

7. Milenko Ačimović 13 (74)

8. Andraž Šporar 12 (58)

9. Tim Matavž 11 (39)

10. Primož Gliha 10 (28)

10. Boštjan Cesar 10 (101)

S Slovenijo želi zaigrati še na svetovnem prvenstvu

Pri prvem zadetku je mojstrsko premagal vratarja Kazahstana. Foto: www.alesfevzer.com Šeška, ki se je le nekaj minut pozneje znova vpisal med strelce, nato pa izjemen večer kronal v drugem polčasu še z zadetkom za končnih 3:0, je najbolj razveselila uspešna predstava celotne reprezentance. "Neverjetno dobro smo igrali. Slejkoprej smo se morali nekje izkazati," je po nizu kar šestih zaporednih remijev verjel, da bo Slovenija ob takšnih predstavah kmalu začela tudi zmagovati. Zdaj je prejel dokaz več, kaj zmorejo Kekovi izbranci. V zadnjih mesecih so imeli opravka z zelo zahtevnimi tekmeci, ki jih niso mogli premagati, od Kazahstana pa so vendarle boljši. In to prepričljivo.

"Vsako tekmo smo boljši. Ta reprezentanca raste in raste, to je nekaj neverjetnega. Pozna se kakovost od štaba do igralcev. Verjamem, da se bo to še gradilo in bomo lahko res visoko ciljali na vsa tekmovanja," si najprej želi uspehov v ligi narodov, nato pa še v boju za nastop na SP 2026, ki predstavlja naslednji veliki cilj, o katerem pa je selektor Matjaž Kek prepričan, da ga bo Slovenija uresničila. S takšno strelsko formo kot jo v zadnjih tednih kaže Šeško, se ji bodo možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo vsekakor še povečale.

Ko se je drugič vpisal med strelce proti Kazahstanu, je "razparal" mrežo z neposredne bližine. Foto: www.alesfevzer.com

Zaradi hat-tricka je lahko Stožice zapustil z žogo v roki, po tekmi pa prišel do spoznanja, kako lep ponedeljek je za njim. Začel se je z rojstnodnevnima slavljencema. ''Bilo je lepo. Tako selektor kot Balkovec sta dobila odlično darilo. Zdaj lahko mirno spita in se veselita naslednjega zbora," je še enkrat čestital slavljencema. Selektor Kek je med drugim nadaljeval tradicijo in na tekmo, ki jo je vodil na svoj rojstni dan, vknjižil zmago, hkrati pa pozdravil doslej največji strelski podvig enega najboljših mladih napadalcev, kar jih pozna Evropa. Šeško je namreč dosegel svojega prvega trojčka.

Tako mlad, pa že kos neverjetnemu pritisku

Zapravljene priložnosti na Euru 2024 so že pozabljene. Iz njih se je marsikaj naučil. Foto: www.alesfevzer.com V zgodovini slovenskega nogometa ga še ni bilo igralca, ki bi pri tej starosti užival tako pomemben status. Čeprav se Benjamin Šeško srečuje z izjemnimi pritiski, nenazadnje njegova tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša kar 50 milijonov evrov, zanj so se poleti potegovali številni evropski velikani, navijači pa od njega domala na vsaki tekmi pričakujejo tako spektakularne poteze kot tudi zadetke in asistence, jim je pri 21 letih že kos. Po manj posrečenih nastopih na Euru 2024, kjer je zaman čakal na zadetek, a Sloveniji vseeno pomagal do zgodovinskega preboja v izločilni del, je znova ujel strelsko formo.

"Sem takšna oseba, da si take stvari dajem v plus. Pa čeprav je bil to negativni trenutek. To je bila zame šola, kako odreagirati v določenem položaju. To me v bistvu gradi. To je normalno, človeško, da se ti zgodi. Rad pa ciljam visoko, rad dosegam največ. Tako sam kot tudi z ekipo," je zaupal, kako je prebrodil psihološke težave po nastopih na Euru, na katerih je, čeprav je predstavlja prvo violino slovenskega napada, pogrešal zadetke. Zlasti na tekmi osmine finala proti Portugalski, ko je pet minut pred koncem podaljška zapravil stoodstotno priložnost.

Selektorju Keku mora dati plus

Matjaž Kek je za 63. rojstni dan od Benjamina Šeška prejel nepozabno darilo. Foto: www.alesfevzer.com Slovenski selektor Matjaž Kek se je že kar nekaj časa spraševal, kdaj bo padel zadetek iz igre. S tem je znal motivirati Šeška v najboljšem pomenu besede.

"To sem poslušal vsak dan. Pri zajtrku, kosilu, večerji. In to mi je všeč. To me "napali". Selektor ve, kako odreagirati z igralci. To pač ima. Moram mu dati plus pri tem. Zdaj je lahko zadovoljen," je osrečil slavljenca iz Maribora, ki je na dan tekme dopolnil 63 let, z eno najbolj dovršenih predstav, odkar nosi državni dres. Če bi enega izmed zadetkov namesto z desno dosegel z levo nogo, bi se podpisal pod popoln hat-trick, saj bi se med strelce vpisal po strelih z različno nogo ter glavo. Ko pa se mu je pripetila priložnost za 2:0 in se je znašel sam pred vrati Kazahstana, je udaril z vso silo z desno nogo. Tako je želel, saj ni hotel zapraviti imenitne priložnosti.

Njegovo ime je zlasti po zaslugi prvega zadetka, ki je izstopal po atraktivnosti, hitro zaokrožilo tudi po socialnih omrežjih. O njegovem hat-tricku je poročal tudi italijanski guru za prestope Fabrizio Romano.

"Danes, mogoče jutri in pojutrišnjem se bo o tem še govorilo, potem pa bo treba obrniti nov list. Treba bo potrditi z novimi goli in dobro partijo, ker gre svet naprej, stvari pa se pozabljajo. Živiš za zdajšnji trenutek," tako da želi v prihodnosti še ponavljati takšne podvige.

"Haaland je težka žival, vsa čast mu"

Za nagrado za hat-trick si je lahko vzel domov žogo. Foto: R. P. Če bi mu to uspelo na naslednji reprezentančni tekmi, bi to še kako odmevalo, saj se bo Kekova četa odpravila v Oslo, na enega zgodovinsko gledano najmanj prijaznih prizorišč za gostovanja, kjer se bo morala spoprijeti tudi z vročim napadalcem Erlingom Haalandom, s katerim so Šeška, to so počeli zlasti avstrijski novinarji, kar dolgo primerjali.

"Haaland je vendarle Haaland, z njim se ne bom nikoli primerjal. On je ''težka žival", vsa čast mu. Sem podoben stil igralca, gledam njegove videe in se učim od njega. Je neverjeten igralec. Kar se tiče njegovih gibanj, predstavlja zame zelo dobro šolo," ga bo neposredni obračun z norveškim zvezdnikom čakal prihodnji mesec, 10. oktobra v Oslu.

Še pred tem, ko se vrača k svojemu klubu v Nemčijo, pa ga že prihodnji teden čaka atraktivno gostovanje v ligi prvakov, ko se bo z rdečimi biki mudil pri reprezentančnem kapetanu Janu Oblaku. To bo obračun, ki ga bo z zanimanjem spremljala vsa Slovenija. Nov spektakel, v katerega se nasmejani in samozavestni Radečan podaja s spoznanjem, da si je povrnil strelsko formo.