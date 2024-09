Prvi Benijev hat-trick za reprezentanco, vsi so peli: "Šeško is on fire!"

Liga narodov, 2. krog (nedelja)

Poseben dan za Keka in Balkovca

Matjaž Kek je dopolnil 63 let. Foto: www.alesfevzer.com Na srečanju v Ljubljani sta bila v domačem taboru dva slavljenca. Selektor Matjaž Kek, ki se je po odsluženi kazni zaradi rdečega kartona na tekmi osmine finala Eura 2024 proti Portugalski vrnil na slovensko klop, je dopolnil 63 let, okroglih 30 pa Jure Balkovec. Slovenija na domačih tleh ni izgubila že 15 mesecev, v tem obdobju je v Stožicah nepremagana na 12 tekmah. Nazadnje je v petek remizirala z 1:1 proti prvemu favoritu skupine Avstriji. Takrat je med vratnicama stal Matevž Vidovšek, saj kapetan Jan Oblak zaradi posledic trebušne viroze ni bil nared za nastop. Do ponedeljka je okreval in se je vrnil v prvo enajsterico. Tudi sicer jo je Kek nekoliko premešal, ob Oblaku so v njej še Bijol, Elšnik, Šeško, Janža, Mlakar, Celar, Stojanović, Drkušić, Gnezda Čerin in Brekalo.

Šeško že v prvem polčasu zabil dvakrat

Benjamin Šeško ob akciji za 1:0. Foto: www.alesfevzer.com Slovenija je imela od prve minute popolno terensko premoč, v deseti minuti, ko je bila posest žoge 82-odstotna, pa Benjamin Šeško prvo priložnost za zadetek. V 20. minuti bi lahko Šeško pripravil še eno nevarno priložnost, ko je dobil žogo v protinapadu, a je okleval s podajo v kazenski prostor, pa še nato je bila ta precej nenatančna. Je pa zato mladi zvezdnik tri minute pozneje dosegel gol za čisto desetko. Preigral je tri kazahstanske igralce in žogo elegantno poslal v nasprotnikov gol (1:0). S tribun se je takoj slišala zdaj že vsem znana pesem "Šeško is on fire!" Štiri minute pozneje je bilo že 2:0. Z roba kazenskega prostora je streljal Petar Stojanović, Igor Šatskij je žogo sicer odbil, a na glavo Šešku, ki jo je pospravil v mrežo. Njegov 14. gol za reprezentanco. Ni veliko manjkalo in iz prostega strela s 30 metrov bi v 35. minuti zadel Adam Gnezda Čerin. Statistika prvega polčasa: 60-odstotna posest žoge za Slovenijo in 6:0 v strelih znotraj ovira gola.

Zdaj že znani nebeški skok Šeška, ko doseže gol. Takole se je veselil vodstva z 2:0. Foto: www.alesfevzer.com

Čeprav se je v Stožicah zbralo manj kot 9.814 navijačev, je bilo navijanje zelo glasno. V 30. minuti so združeni navijači zapeli "vse najboljše" Keku in Balkovcu.

V drugem polčasu Šeško do hat-tricka

Prvi hat-trick za reprezentanco- Foto: www.alesfevzer.com Ko se je po 15 minutah drugega polčasa zdelo, da bo ta ponudil precej manj akcije (ob ugodnem rezultatu za Slovenijo in vse bolj zriti stožiški zelenici, ki jo je še uro pred tekmo močil dež), pa je Šeško znova udaril. Natančen prosti strel je v 63. minuti v kazenski prostor na drugo vratnico poslal Stojanović, Šeško pa je z glavo premagal kazahstanskega vratarja. Za 3:0! Njegov 15. reprezentančni gol (pa ima šele 21 let!) in prvi hat-trick. Pet minut pozneje je Šatskij tudi nekaj branil, sicer lep strel Timija Maxa Elšnika. Pet minut do konca tekme je Kek na klop potegnil strelca treh golov, da so ga navijači lahko nagradili z glasnim aplavzov. Namesto njega pa je na rojstni dan nekaj minut dobil Balkovec. Rezultat se do konca ni več spremenil.

Haaland ob koncu druge tekme vendarle do gola

Kazahstan vodi ruski strateg Stanislav Čerčesov, ki je leta 2018 Rusijo na domačem SP popeljal do četrtfinala. V uvodnem dejanju lige narodov je v deželi, ki leži v prostranih azijskih stepah, presenetil Norveško. Skandinavci so na gostovanju v Almatyju zaigrali z zvezdniško zasedbo, v kateri sta prednjačila Erling Haaland in Martin Odegaard, a niso znali zatresti domače mreže. Bili so boljši, podjetnejši, razmerje strelov na gol je bilo 19:4 v korist gostov, končni rezultat pa je ostal 0:0.

Norveška proti Avstriji Foto: Reuters Erling Haaland je bil v zadnjih dveh izvedbah lige narodov vedno prvi strelec tekmovanja. Obakrat s šestimi zadetki. Na 34 tekmah za reprezentanco je dosegel 31 zadetkov. Če bo dosegel še dva, bo izenačil državni rekord Jorgena Juveja, ki je star že skoraj sto let, saj je bil dosežen v obdobju med letoma 1928 in 1937. Na ponedeljkovi tekmi Norveške z Avstrijo je bil seveda v prvi postavi. Norvežani so igrali doma in povedli že v deveti minuti. Ni pa zadel Haaland, temveč Felix Myhre. Še pred koncem polčasa je Marcel Sabitzer poskrbel za izenačenje. V 83. minuti pa je vendarle zadel tudi stroj za zadetke Haaland, za zmago z 2:1. Stranski sodnik je sicer najprej dvignil zastavico za prepovedan položaj, a so po ogledu s sistemom VAR gol naknadno priznali. Haalandov 32. gol torej.

Mbappe začel na klopi, Francija brez težav do zmage

Kylian Mbappe je proti Italiji doživel razočaranje (1:3). Foto: Reuters Francozi so v skupini A2 po uvodnem razočaranju, ko so na Parku princev kljub ekspresnemu vodstvu izgubili proti Italiji z 1:3, gostili sosede Belgijce. Kylian Mbappe tekme res ni začel v prvi enajsterici, kot se je ugibalo, namesto njega je bil od prve minute v napadu Marcus Thuram, manjkal pa je tudi poškodovani mladi as PSG-ja Warren Zaïre-Emery. Rdeči vragi so bili pred to tekmo v dobri formi. V petek so napolnili mrežo Izraela (4:1). Z golom Randala Kola Muanija pa so v prvem polčasu vendarle povedli Francozi. Ko je Francija po golu Ousmana Dembeleja v drugem polčasu vodila že z 2:0, je za zadnjih 25 minut v igro vstopil tudi Mbappe (namesto Kola Mouanija). A gola ni dosegel, Francozi so torej slavili z 2:0.

V skupini A2 z dvema zmagama in šestimi točkami vodi Italija, ki je po Franciji premagala še Izrael. Zmagala je z 2:1, za azzure sta zadela Davide Frattesi in Moise Kean.

