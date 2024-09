Boštjan Cesar postaja fenomen

To ni več naključje. Ko selektorsko paličico na srečanju slovenske reprezentance vihti Boštjan Cesar, sicer prvi pomočnik Matjaža Keka, Slovenija preprosto ne izgublja. Nekdanji dolgoletni kapetan in rekorder slovenske reprezentance se je v takšni vlogi znašel že petič.

Slovensko nogometno reprezentanco je v dobrih treh desetletjih uradno vodilo osem različnih selektorjev. Najdlje to počne Matjaž Kek, sledijo mu Srečko Katanec, Zdenko Verdenik, Bojan Prašnikar, Branko Oblak, Slaviša Stojanović, Tomaž Kavčič in Igor Benedejčič. Slednji, strelec nepozabnega prvega zadetka za Slovenijo na mednarodni tekmi, zgodilo se je pred 32 leti na gostovanju v Estoniji (1:1), je leta 2018 vskočil začasno na selektorski položaj po tem, ko je brez službe ostal Tomaž Kavčič.

Igor Benedejčič je bil kar nekaj časa tudi pomočnik Matjaža Keka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Primorec je vodil Slovenijo na dveh tekmah, remiziral proti Norveški in Bolgariji, nato pa se je kmalu za tem na vroči stolček vrnil Kek. Tako je Benedejčič, ki je seveda vodil Slovenijo na daleč najmanjšem številu tekem izmed vseh selektorjev, edini strateg, ki je ostal v tako odgovorni vlogi neporažen. Na dveh tekmah je pač dvakrat remiziral.

Zmaga nad Portugalsko in štirje remiji

Matjažu Keku pri delu pomagata njegova nekdanja varovanca Boštjan Cesar in Milivoje Novaković. Foto: Reuters V tem oziru pa velja omeniti tudi izkušnjo Boštjana Cesarja, ki po svoje še prekaša dosežek Benedejčiča. Odkar je sprejel ponudbo in postal pomočnik Matjaža Keka, ga je moral zaradi višjih sil, takšnih in drugačnih razlogov, nadomeščati že petkrat.

Leta 2022 je tako Slovenijo na tekmah lige narodov v Oslu proti Norveškem in Ljubljani proti Srbiji zaradi bolezni selektorja Keka (koronavirus) vodil prav Cesar. Ob tesnem sodelovanju z nadrejenim se je izkazal. Slovenski nogometaši so najprej presenetljivo zadržali nedotaknjeno mrežo proti Haalandovi Norveški (0:0), nato pa se v Stožicah po zaostanku z 0:2 vrnili v igro proti Srbiji ter na koncu osvojili točko (2:2).

Slovenija je spomladi v Stožicah premagala Portugalsko. Foto: www.alesfevzer.com

Letos spomladi, ko se je Slovenija v marčevskem terminu, namenjenim prijateljskim tekmam, pomerila z Malto in Portugalsko, je znova vodil tekmi Cesar. Selektor Kek je izpustil vodenje zaradi žalovanja in družinskih razlogov, njegov pomočnik pa je najprej remiziral na Malti (2:2), nato pa popeljal Slovenijo do odmevne zmage nad Cristianom Ronaldom in druščino (2:0).

Kek in Cesar sta tesno sodelovala, podobno pa je bilo tudi tokrat, ko se je morala Slovenija v uvodnem dejanju letošnje lige narodov proti Avstriji v petek v Stožicah znajti brez izkušenega Mariborčana. Zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel v osmini finala Eura 2024 proti Portugalski, je lahko spremljal dvoboj le kot gledalec. Bil je zelo ponosen na varovance, pa tudi svojega pomočnika, saj Slovenija znova ni izgubila. Proti Avstriji, na papirju prvemu favoritu skupine B3 lige narodov, je osvojil točko (1:1).

Slovenija in Avstrija sta se v petek razšli brez zmagovalca v polnih Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

To je bila torej že peta tekma, ki jo je vodil in na selektorskem stolčku nadomeščal ''šefa'', prav na vseh pa Slovenija ni doživela poraza. Štirikrat je remizirala, pred polovico leta pa je presenetila evropsko velesilo Portugalsko in jo premagala z 2:0. V ponedeljek, ko bo slovenska nogometna reprezentanca gostila Kazahstan, se bo selektor Kek po odsluženi kazni vrnil na stolček, Boštjan Cesar pa v vlogo njegovega pomočnika.