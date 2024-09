San Marino je žepna državica na Apeninskem polotoku z okrog 35 tisoč prebivalci. Njena nogometna reprezentanca je polna amaterjev, ki opravljajo najrazličnejše poklice in morajo svoje delodajalce prositi za proste delovne dni, da lahko zastopajo barve svoje domovine. Med njimi pa je tudi nekaj zelo mladih nogometašev, ki sanjajo o tem, da bi nekoč prestopili prag profesionalnega nogometa in ustvarili večjo kariero v katerem izmed resnejših italijanskih klubov.

Ko je San Marino zmagal nazadnje, se sploh še ni rodil

Med njih spada tudi Nicko Sensoli. Star je komaj 19 let. V četrtek je odigral šele četrto tekmo za člansko reprezentanco San Marina, v domačem amaterskem prvenstvu pa nastopa za klub San Marino Academy. Spomladi je nabiral izkušnje kot posojen igralec v četrti italijanski ligi pri Sangiulianu, nato pa se vrnil v San Marino.

Kako so nogometaši San Marina proslavljali zgodovinsko zmago:

🇸🇲 SAN MARINO WIN A GAME FOR THE FIRST TIME IN 20+ YEARS & A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER!!!



History is made as the worst team in the FIFA rankings (210th) finally end the longest winless run in international football history (140 games dating back to April 2004)!!! pic.twitter.com/xbB3M2WQUE — The Sweeper (@SweeperPod) September 5, 2024

V četrtek je postal Sensoli veliki junak domače zasedbe, saj je z zadetkom v 53. minuti odločil zmagovalca na uvodni tekmi lige narodov proti Lihtenštajnu (1:0). S tem je popeljal San Marino do zgodovinske zmage, sploh prve na srečanju, ki šteje za točke, skupno pa druge.

🚨 THIS IS NOT A DRILL. SAN MARINO WIN A COMPETITIVE MATCH FOR THE FIRST TIME EVER! 🚨



It's victory and SCENES at the full-time whistle! 🇸🇲#NationsLeague pic.twitter.com/eZ0bBJuyz2 — Optus Sport (@OptusSport) September 5, 2024

Pred tem je San Marino, evropski nogometni palček, od leta 1990 odigral 210 tekem, zmagal pa le enkrat. Pred 20 leti, takrat se Sensoli sploh še ni rodil, je v prijateljskem srečanju premagal Lihtenštajn (1:0), nato pa nanizal kar 140 tekem brez zmage, s čimer je postavil neslaven svetovni rekord in si le še utrdil sloves nogometnih avtsajderjev, proti katerim so si lahko velike reprezentance polnile samozavest z izdatnimi zmagami.

San Marino se lahko zahvali tudi Čeferinu

Liga narodov je tekmovanje kot ustvarjeno (tudi) za takšne reprezentance, kot je San Marino. Ljubitelji nogometa iz te državice so lahko še kako hvaležni eksperimentu Evropske nogometne zveze (Uefa), kateremu je prižgal zeleno luč predsednik Aleksander Čeferin. San Marino se v ligi narodov srečuje z manj kakovostnimi reprezentancami iz najslabšega bobna, s katerimi se lahko spusti v bolj enakovreden boj za točke. Tako ima večje možnosti za boljše rezultate. In res. V četrtek mu je šlo marsikaj šlo na roko.

San Marino je od leta 1990 odigral 211 tekem in zmagal le dvakrat. Foto: Guliverimage

Doma je odpravil Lihtenštajn, 199. nogometno reprezentanco na svetu, in se prvič, odkar nastopa v tekmovanjih pod okriljem Uefe, veselil zmage! Sreči na stadionu v Serravalleju ni bilo videti konca. To je bil poseben trenutek, gostitelji so skupaj z navijači proslavljali zmago tako čustveno, kot da bi pravkar postali evropski prvaki.

Lani bi skoraj ponagajali Dancem

Očitno je San Marinu usojeno, da zgodovinske zmage dosega ravno proti Lihtenštajnu, majhni kneževini, ki šteje malenkost več prebivalcev (40 tisoč), a je za razliko od San Marina v preteklosti že znala mešati štrene v nogometu tudi večjim. In osvajati točke v kvalifikacijah za velika tekmovanja. Nenazadnje je pred 20 leti premagala Luksemburg z neverjetnih 4:0! Za Lihtenštajn igra kar nekaj nogometnih profesionalcev, ki se dokazujejo v Avstriji, Švici, Italiji in Kanadi, San Marino pa ima v svojih vrstah le nekaj polprofesionalcev, ki se lahko pohvalijo z izkušnjami iz italijanske četrte lige.

Razočaranje nogometašev Lihtenštajna po porazu v San Marinu. San Marino in Lihtenštajn sicer spadata med šest najmanjših neodvisnih držav na svetu. Manjše so le Vatikan, Monako, Nauru in Tuvalu. Foto: Guliverimage

San Marino, ki ga vodi selektor Roberto Cevoli, je kljub skromnim rezultatom v kvalifikacijah za Euro 2024 nakazal, da bi lahko ob dobrem dnevu pripravil tudi kakšno veliko presenečenje. Lani je tako nekaj časa v ''slovenski'' kvalifikacijski skupini senzacionalno vodil proti Danski in nato izgubil s tesnim rezultatom 1:2.

Leta 2006 je bil najbolj nebogljen proti Nemčiji, ko je izgubil kar z 0:13, po drugi strani pa leta 1993 poskrbel za šokantno vodstvo proti Angliji, ko je povedel proti trem levom po zgolj sedmih sekundah! Odgovor presenečenih Otočanov je bil silovit, San Marino je na koncu izgubil z 1:7.

San Marino nemočen proti Sloveniji

Kakšna je torej skupna statistika San Marina, ki je od leta 1990 odigral 211 tekem? Po novem ima dve zmagi, deset remijev in kar 199 porazov. Med njimi jih je sedem doživel proti Sloveniji, razlika v zadetkih na omenjenih tekmah znaša 0:26. Slovenija se na drugi strani z Lihtenštajnom še ni pomerila. Izmed članic evropske nogometne družine se ni pomerila le še proti Andori in Irski.

San Marino bo v ligi narodov odigral še tri tekme. Dve proti Gibraltarju, odpravil pa se bo še v goste k Lihtenštajnu. Foto: Guliverimage

San Marino čaka čez nekaj dni nov izziv. V prijateljski tekmi se bo pomeril z Moldavijo, prihodnji mesec pa se bo v ligi narodov pomeril še z Gibraltarjem. Tekmovalni urnik bo oktobra zapolnil še z eno prijateljsko tekmo, pomeril se bo z Andoro, nato pa se bo novembra pomeril še z Gibraltarjem in Lihtenštajnom. Tako bi lahko na krilih sladke četrtkove zmage, na kateri je pisal zgodovino, v bližnji prihodnosti osrečil navijače še s kakšnim podvigom.

Navijače San Marina navdušuje pogled na lestvico: