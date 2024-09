Sloviti Nemec očaran nad Slovenijo, zlasti Šeškom!

Ralf Rangnick je 66-letni nemški nogometni strateg, ki je v karieri vodil številne ugledne klope. Med njimi izstopajo RB Leipzig, Manchester United, Schalke, Stuttgart, Hoffenheim in Hannover. Leta 2012 je postal direktor nogometnih šol Red Bull Salzburg in RB Leipzig ter začrtal pot, ki je v prihodnosti tudi s pomočjo Benjamina Šeška in Kevina Kampla ponesla rdeče bike iz Avstrije in Nemčije med evropsko elito. Pozneje je skrbel za razvoj vseh podružnic Red Bulla na svetu.

Foto: Guliverimage