Slovenska nogometna reprezentanca je v Nacionalnem nogometnem centru Brdo opravila drugi trening pred petkovo tekmo lige narodov z Avstrijo. Selektor Matjaž Kek je na treningu še vedno pogrešal kapetana Jana Oblaka, ki boleha za virozo in se bo reprezentanci priključil, ko mu bo zdravstveno stanje to dopuščalo.

Matjaž Kek še čaka na prihod kapetana Jana Oblaka. Foto: www.alesfevzer.com

"Zdaj se bo od nas pričakovalo še več"

To je k sreči prizaneslo Vanji Drkušiću, ki je po neljubem incidentu v srbskem prvenstvu že v polni pripravljenosti. "Vsak igralec pride na zbor z dodatno energijo in motivacijo, saj igra za svojo državo in grb. Mislim, da se bo zdaj v ligi narodov od nas pričakovalo več, saj smo si ustvarili neko ime, prepričan sem, da bomo opravili svoje delo," je samozavesten novopečeni član Zenita, ki kot posojeni igralec igra za Crveno zvezdo.

Foto: www.alesfevzer.com

"Mi smo verjeli v našo kakovost že pred evropskim prvenstvom. To je bil zgolj pokazatelj, da se lahko kosamo z najboljšimi," pravi Drkušić, ki ima z rojaki na prihajajočem tekmovanju visoke cilje: "Kazahstan poznamo še iz prejšnjih kvalifikacij. Gre za kakovostno reprezentanco, kot je tudi Avstrija. Morali bomo biti na primerni ravni, da zmagamo obe tekmi. Nenazadnje je to tudi naš cilj. Želimo biti prvi v skupini, in če bomo počeli to, kar smo v preteklosti, se ne bojim, da ne bi prišli do želenega rezultata."

Slovence v petek najprej čakajo Avstrijci, v ponedeljek še Kazahstanci. Obe tekmi bosta v Stožicah, obe ob 20.45. Foto: www.alesfevzer.com

Mlakar: Moramo biti pazljivi

O kakovosti slovenske nogometne reprezentance je prepričan tudi Jan Mlakar, ki pa opozarja na pomen vrednot, s katerimi je Slovenija v preteklosti prišla do uspešnih rezultatov.

"Samozavest nam je zrastla, saj smo vsem dokazali, da lahko igramo z vsakim. Moramo pa biti pazljivi in nikakor ne razmišljati o tem, da se bomo z lahkoto sprehodili čez naslednje tekme. Stremeti moramo k temu, kar nas je odlikovalo v zadnjem obdobju, torej k borbi, enotnosti," je še dodal krilni nogometaš Pise.

Slovenci se bodo v petek ob 20.45 v Stožicah pomerili z Avstrijo, v ponedeljek ob isti uri pa v Ljubljani sledi še dvoboj s Kazahstanom.

Foto: www.alesfevzer.com

Foto: www.alesfevzer.com