Veliko razočaranje slovenskih nogometašev. Leta 2010 je slovenska nogometna reprezentanca, njen selektor je bil Matjaž Kek, na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki v Port Elizabethu proti Angliji izgubila z 0:1 v zadnjem krogu skupinskega dela tekmovanja, a bila do zadnjega v igri za zgodovinsko napredovanje, saj je pred tem namreč osvojila štiri točke (zmaga nad Alžirijo in remi z ZDA).

Če ZDA ne bi zmagale proti Alžiriji na drugi tekmi skupine C, ki je istočasno potekala v Pretorii, bi s napredovanja veselili slovenski nogometaši. Vse je kazalo, da jim bo uspelo. Ko je bilo tekme med Slovenijo in Anglijo že konec, je bil rezultat na drugi tekmi še vedno 0:0, potem pa je zlata vredno zmago Američanom z golom v sodnikovem podaljšku prinesel Landon Donovan in poskrbel za solze na očeh slovenskih nogometašev in navijačev, ki so lahko z žalostjo ugotovili, da je prvenstva zanje konec.

Zgodilo se je še ...

Leta 1965 je v finalu pokala velesejmskih mest (nekdanji pokal UEFA) madžarski Ferencvaroš na štadionu Comunale v Torinu pred 25 tisoč gledalci z 1:0 premagal Juventus in osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1968 se je med tekmo argentinskih klubov Boca Juniors in La Plata sprožil lažni požarni alarm, ker so nekateri navijači metali goreče papirje v množico. V paničnem stampedu, ki je temu sledil, je na tleh ostalo 73 mrtvih in na stotine ranjenih ljudi.

Leta 1986 so nogometaši moštev AEK in Iraklis igrali za tretje mesto v grški ligi, kljub dejstvu, da bi klubu AEK morali soditi na osnovi obtožb o poskusu podkupovanja. V protest so zato igralci Iraklisa drug za drugim zapuščali teren in v posmeh pri tem hlinili poškodbo.

Leta 1995 je umrl Anatolij Tarasov. Po mnenju mnogih je bil eden izmed najboljših hokejskih trenerjev vseh časov. Z reprezentanco je od leta 1963 do 1970 osemkrat osvojil naslov svetovnih prvakov, z moskovskim CSKA pa je osvojil 18 državnih prvenstev.

Leta 1996 je ameriški atlet Michael Johnson na ameriških kvalifikacijah za olimpijske igre v Atlanti postavil nov svetovni rekord v teku na 200 metrov. V cilj je prišel v času 19,66 in za šest stotink izboljšal prejšnjo rekordno znamko Italijana Pietra Mennea, ki je trajala kar 17 let.

Leta 1997 je italijanski branilec Franco Baresi najavil dokončni umik iz poklicnega nogometa po 20 neprekinjenih sezonah igranja pri klubu Milan.

Leta 1998 je nekdanji slovenski košarkar Slavko Kotnik prišel nazaj v Union Olimpijo, s katero je takrat podpisal enoletno pogodbo.

Leta 1999 sta se v Pusanu v Južni Koreji na tekmi za svetovni pokal v gimnastiki Mitja Petkovšek in Aljaž Pegan uvrstila v finale na drogu. Slovenija je imela tako prvič po letu 1970 (Miloš Vratič in Miro Cerar na konju z ročaji) dva predstavnika v finalu istega orodja na kakem tekmovanju Mednarodne gimnastične zveze.

Leta 2001 je Vrhničanka Alenka Bikar v prvi ligi evropskega pokala v Budimpešti zmagala na 100 metrov in s časom 11,27 za tri stotinke izboljšala njen takrat tri leta star državni rekord.

Leta 2005 se je na treningu metalcev krogle pred ameriškim državnim prvenstvom v atletiki v Carsonu smrtno ponesrečil eden od sodnikov. Skoraj osem kilogramov težka krogla je 77-letnega Paula Suzukija zadela v glavo, na poti v bolnišnico pa je podlegel težkim poškodbam.

Leta 2013 je slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj na evropskem prvenstvu v Bernu v olimpijskem krosu osvojila zlato odličje.

Leta 2014 je Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije na svoji 24. seji potrdil sestavo lig za prihajajoče tekmovalno leto. Radomlje so kot drugoligaški podprvak prvič pridobile možnost nastopa v najvišjem rangu tekmovanja v slovenskem ligaškem nogometu.

Leta 2018 je belgijski nogometni reprezentant Romelu Lukaku z dvema zadetkoma na tekmi svetovnega prvenstva v Rusiji, ko je Belgija s 5:2 premagala Tunizijo, postal šele prvi igralec po legendarnemu Argentincu Diegu Armandu Maradoni, ki je na dveh zaporednih tekmah na SP zadel dvakrat. Maradoni je to uspelo leta 1986 v Mehiki.

Rodili so se …

1935 – nekdanji madžarski vaterpolist Györy Karpati

1940 – nekdanja ameriška atletinja – šprinterka Wilma Rudolph

1955 – nekdanji tanzanijski atlet – tekač čez zapreke Filbert Bayi

1955 – nekdanji francoski nogometaš Jean Tigana

1964 – nekdanji kitajski telovadec Yun Lun

1969 – nekdanja portugalska atletinja – tekačica na dolge proge Fernanda Ribeiro

1972 – nekdanji francoski nogometaš, danes trener Zinedine Zidane

1973 – nekdanji slovenski odbojkar Gregor Jerončič

1975 – nekdanji slovenski nogometaš Gregor Bunc

1975 – nekdanja ukrajinska telovadka Tatjana Lisenko

1976 – nekdanji slovenski odbojkar Tomislav Šmuc

1976 – nekdanji francoski nogometaš Patrick Vieira

1977 – nekdanji španski nogometaš Miguel Angel Angulo

1978 – nekdanji slovenski hokejist Marko Pangerc

1979 – nekdanji slovenski nogometaš Matej Miljatović

1982 – nekdanji slovenski nogometaš Romeo Križmanić

1982 – britanska atletinja Nicola Sanders

1985 – slovenska odbojkarica Vesna Žužinjak

1988 – ameriška telovadka Chellsie Memmel