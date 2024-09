Udarec za Slovenijo, Kek je bil prisiljen ukrepati

Najboljši nogometaši, kar jih po mnenju Matjaža Keka v tem trenutku premore Slovenija, so se v ponedeljek zbrali na Brdu pri Kranju in uradno začeli "operacijo Avstrija". Selektor Matjaž Kek na uvodnem treningu še ni mogel računati na kapetana Jana Oblaka, manjkal je tudi poškodovani Žan Karničnik. Njegova poškodba kolena predstavlja velik udarec slovenski obrambi, namesto njega je Kek v reprezentanco naknadno vpoklical povratnika, Kenana Bajrića. Uvodni dan sta pred mikrofone stopila Benjamin Šeško in Dejan Petrovič, še en povratnik, ki se v reprezentanco vrača po dveh letih. Slovenija bo četrto izvedbo lige narodov proti Avstriji začela v petek v Stožicah.

Pred začetkom četrte izvedbe lige narodov imajo tako v taboru Slovenije in Avstrije nekaj težav. Matjaž Kek je ostal brez Žana Karničnika, ki je na nedeljskem gostovanju Celja v Kopru (0:0) staknil poškodbo kolena. Korošec bo resda ostal z reprezentanco, a ji ne bo mogel pomagati v Stožicah proti Avstriji (6. september) in Kazahstanu (9. september). To je velik udarec za Slovenijo, saj je bil branilec Celja v življenjski formi. V prejšnji sezoni je bil izbran za najboljšega posameznika 1. SNL, na Euru 2024 pa je blestel in se vpisal tudi med strelce.

Nepozabno slavje Žana Karničnika po zadetku proti Srbiji v Münchnu, kjer je spektakel na Euru spremljalo več kot 20 tisoč slovenskih navijačev. Foto: Reuters

Selektor Kek je bil primoran naknadno vpoklicati Kenana Bajrića, s čimer je poskrbel, da je nekdanji branilec Olimpije, zdaj že dolga leta obrambni steber Slovana iz Bratislave, sanjsko poletje začinil še z vrnitvijo v reprezentanco. Dres Slovenije je nazadnje oblekel pred tremi leti.

Uvodni trening Slovenije na Brdu pri Kranju:

S slovaškim prvakom ga čaka nastop v elitni ligi prvakov, podobno velja tudi za Vanjo Drkušića, ki je kot posojeni nogometaš Zenita v nedeljo debitiral za Crveno zvezdo, a krstnega nastopa za klub, do katerega čuti posebne simpatije, ne bo imel v lepem spominu. Na gostovanju v Kragujevcu je v njegovi bližini počilo eksplozivno telo. Postalo mu je slabo, zato je moral predčasno z igrišča. Odigral je le prvi polčas, dan pozneje pa se mu je stanje že izboljšalo, zato je 24-letni Dolenjec, eno največjih pozitivnih presenečenj Slovenije na letošnjem Euru, na Gorenjskem že opravil uvodni trening.

Vanja Drkušić (desno) ne čuti več posledic nedeljskega incidenta na tekmi srbskega prvenstva, zato je opravil uvodni trening z reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com

Petrovič: Redko kdo je pričakoval, kar jim je uspelo

Slovenska izbrana vrsta se na začetek lige narodov pripravlja v reprezentančni bazi na Gorenjskem. Foto: www.alesfevzer.com Na Kekovem seznamu za uvodni tekmi lige narodov z Avstrijo in Kazahstanom je glede na slovensko zasedbo na Euru 2024 nekaj sprememb. Vida Belca, ki se je reprezentančno upokojil, je zamenjal Matevž Vidovšek. Manjkata tudi Benjamin Verbič in Miha Blažič, ki se po besedah selektorja ''še iščeta'', mladi Adrian Zeljković se vrača v reprezentanco do 21 let, tako da bo konkurenco v zvezni vrsti dopolnil povratnik Dejan Petrovič.

"Super občutek je, ko si po dolgem času znova z reprezentanco," se je 26-letni Štajerec, ki nastopa za hrvaško Rijeko in je v četrtek izkusil boleč poraz proti Olimpiji v Stožicah (0:5), razveselil prvega vpoklica po dveh letih. Soigralcem v reprezentanci čestita za vse, kar so naredili na Euru. "Najbolj si bom zapomnil vzdušje na tekmah in rezultate. Redko kdo je pričakoval, kar jim je uspelo. Upam, da bomo nadaljevati v tem ritmu," želi s Slovenijo nadaljevati niz neporaženosti. Traja že deset tekem, vse od poraza na Danskem, ki se je zgodil 17. novembra 2023.

Šeško z biki prekinil mogočen niz Bayerja

Benjamin Šeško komaj čaka, da z reprezentanco začne nov tekmovalni ciklus. Foto: www.alesfevzer.com Z rekordnim nizom neporaženosti se je lahko zelo dolgo v nemški bundesligi pohvalil branilec naslova Bayer Leverkusen. V prejšnji sezoni ni bil premagan, v tej ga je kot prvi porazil Leipzig. Tudi s pomočjo dveh slovenskih rdečih bikov, Benjamina Šeška, prispeval je podajo za drugi gol gostov, in Kevina Kampla, nekdanjega reprezentanta, ki se je v Leverkusnu tudi vpisal med strelce.

"Super sem. Vrhunski občutek je, ko se vrneš domov k svojim soigralcem. Moram začeti s tem, da smo v soboto zmagali pomembno tekmo in uničili niz nepremagljivosti ene najboljših ekip na svetu," se je zmage nad Bayerjem, ta je izgubil prvič v bundesligi po 35 tekmah, dotaknil Šeško, ki se že veseli lige narodov in novih podvigov slovenske reprezentance.

Slovenski nogometaši so nazadnje zaigrali v začetku julija na tekmi osmine finala Eura 2024 proti Portugalski. Foto: Reuters

"Moramo ostati konstantni. Nadaljevati to, kar smo pokazali na Euru. Vsi na svetu zdaj vedo, kdo je Slovenija. Verjetno ne vedo vsi, kje se nahaja (smeh), vedo pa njeno ime. Moramo delati kot eno, dihati drug za drugega. To je pravi ključ," je dodal mladi napadalec Leipziga, ki nastopa za Slovenije komaj tri leta, pa je v 33 nastopih že dosegel 11 zadetkov. V zgodovini slovenskega nogometa jih je več dalo le sedem njegovih rojakov. Šeško, dober poznavalec avstrijskega nogometa, ki je pred odhodom v Leipzig navduševal pri Salzburgu, bi lahko že kmalu povzdignil svoj rezultat.

Tako petkova tekma z Avstrijo kot ponedeljkova s Kazahstanom se bosta začeli ob 20.45.

Kevin Danso ne bo mogel pomagati soigralcem proti Sloveniji. Z Avstrijo je na Euru izpadel v osmini finala proti Turčiji. Foto: Guliverimage