Navijači Radničkega so začeli metati bakle, petarde in topovske udare v 45. minuti, eno pirotehnično telo pa je eksplodiralo blizu Drkušića. Temu je postalo slabo, zaradi česar so ga ob polčasu zamenjali, so potrdili pri beograjskem klubu.

Sadly I have to report on horrible disgusting things in Balkan football once again



This time a firework explodes right next to Slovenian international Drkušić



He left the field and did not return. I hope he is ok🙏 pic.twitter.com/QQfGcYkfgb