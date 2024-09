Liverpool na derbiju s hudo zaušnico Man Unitedu

Nogometaši v angleški premier so ta konec tedna igrali tekme tretjega kroga. Liverpool je na velikem angleškem derbiju na Old Traffordu s 3:0 odpihnil Manchester United in je poleg Manchester Cityja še edina stoodstotna ekipa v ligi. Sinjemodri so že v soboto na krilih hat-tricka Erlinga Haalanda s 3:1 opravili z West Hamom. Chelsea je na domačem Stamford Bridgu remiziral s Crystal Palacom, Newcastle pa je z 2:1 ugnal Tottenham. V soboto sta se Arsenal in Brighton razšla z remijem 1:1.

Nedelja, 1. september

Liverpool je na sklepnem dejanju kroga rdečim vragom še bolj zagrenil uvod v sezono, potem ko so Redsi slavili s kar 3:0. To je bil tudi prvi ligaški veliki angleški derbi za novega stratega Liverpoola Arneja Slota, ki je svojim moštvom brezhibno vstopil v sezono, Liverpool je po treh krogih pri treh zmagah, ob tem pa so nogometaši iz mesta Beatlesov še edina ekipa v premier ligi, ki ni prejela zadetka. Pod dva zadetka se je podpisal Luis Diaz, piko na i k visoki zmagi je dodal še Mohamed Salah. Na drugi strani je United tako po tekmi z Brightonom zabeležil še drugi poraz na treh tekmah.

Po izjemno zanimivem začetku srečanja je Trent Alexander-Arnold v sedmi minuti po odbiti žogi zabil za 1:0, a je po pregledu Vara postalo jasno, da je bil Mohamed Salah, pred tem v prepovedanem položaju, zato je sodnik gol razveljavil. Po razgibanem nadaljevanju je Liverpool v prvem polčasu dvakrat zadel po skoraj identičnem scenariju. Dve veliki napaki si je privoščil Casemiro, obe pa je po dveh asistencah Mohameda Salaha izkoristil kolumbijski nogometaš Luis Diaz, ki je za Liverpool zadel v 35. in 42. minuti.

Mohamed Salah je v 56. minuti povišal na 3:0. Foto: Reuters

Strateg domačih Erik ten Hag je zaradi napak Casemira ob polčasu pustil v garderobi, zamenjal ga je 20-letni Toby Collyer. A nove težave so za rdeče vrage nastopile v 56. minuti, ko je po podaji Dominika Szoboszlaija na 3:0 povišal Mohamed Salah, ki je proti Unitedu na medsebojnih tekmah zadel še petnajstič v karieri. Takoj zatem je imel Egipčan še eno veliko priložnost, a je sprožil čez gol. Obe ekipi sta si nato priigrali še nekaj priložnosti, predvsem Liverpool bi lahko še povišal svoje vodstvo, a se je na koncu srečanje končalo z izidom 3:0. Z enakim izidom so Redsi proti rdečim vragom zmagali tudi v pripravah na novo sezono, ko je bilo tudi avgusta v ZDA 3:0.

Rdeči vragi so sicer pred začetkom tekme na navdušenje domačih navijačev predstavili novo moč, saj je ekipo okrepil Urugvajec Manuel Ugarte, ki je lani nosil dres PSG-ja, na Otok pa se je preselil za 50 milijonov evrov.

Chelsea je doma iztržil le točko proti Crystal Palacu. Foto: Reuters

Nedeljski spored se je sicer začel na St. James Parku v Newcastlu in Stamford Bridgu v Londonu. V Newcastlu je domača zasedba z 2:1 ugnala Spurse, ki niso mogli računati na poškodovana Richarlisona in Dominica Solankeja, so tako izgubili prvič v sezoni. Srake je v vodstvo v 37. minuti popeljal Harvey Barnes, a je Tottenham po avtogolu Dana Burna v 56. minuti izenačil. Domači so v zaključku udarili še enkrat, v 78. minuti je za tri točke zadel Alexander Isak.

Z remijem pa se je končal obračun na Stamford Bridgu med Chelseajem in Crystal Palacom, ki je v tretjem poskusu osvojil prvo točko v novi sezoni. Chelsea je povedel v 25. minuti po golu Nicolasa Jacksona, Eberechi Eze pa je na drugi strani v 54. minuti zadel izenačenje in hkrati postavil končni izid srečanja.

Trenutek, ki je zaznamoval tekmo med Arsenalom in Brightonom: Declan Rice je moral v 49. minuti predčasno pod prho. Foto: Reuters

Tako Arsenal kot Brighton sta bila do tretjega kroga še stoodstotna, zdaj pa sta oba zabeležila prvi remi. Topničarji so povedli v 38. minuti, potem ko je Bukayo Saka s podajo zaposlil Kaia Havertza, ta pa je z lobom zadel za 1:0. V 49. minuti pa je sledil šok za Arsenal, potem ko je moral z igrišča Declan Rice. Ta je, ker je brcnil žogo, po pisku sodnika prejel drugi rumeni karton in moral predčasno v garderobo. Igralci, trener Mikel Arteta in navijači so bili prepričani, da tega ni storil namerno, zato so protestirali, a brez uspeha. Rice je moral prvič v elitni ligi igro zapustiti predčasno. Le devet minut kasneje je Brighton unovčil številčno premoč, na 1:1 pa je poravnal Joao Pedro.

Za razliko od Arsenala in Brightona pa je pri stoodstotnem izkupičku ostal Manchester City. Ta je na račun drugega zaporednega hat-tricka Erlinga Haalanda, ki je v tej sezoni že pri sedmih zadetkih, s 3:1 odpravil West Ham.

Erling Haaland je ob novi zmagi branilcev naslova prispeval hat-trick. Foto: Reuters

Norvežan je v deseti minuti zadel za 1:0, nato so Hammers izenačili po avtogolu Rubena Diasa. A izenačenje gostov ni spravilo iz tira, predvsem ne Haalanda, ki je v trideseti minuti pokazal novo mojstrovino. To je bil že njegov šesti gol v sezoni in 69. na 69. tekmi za City. V drugem delu premoč gostov ni bila več tako izrazita, kot da bi jih prestrašila priložnost tekmecev iz protinapada, po katerem je v 52. minuti Mohamed Kudus zadel vratnico. Po tem so nekaj časa celo Londončani prevladovali na igrišču, a je Guardiola z menjavami vendarle zaustavil njihov nalet in stvari spet postavil na svoje mesto. Zmago je nato potrdil Haaland, ki ga sicer od odmora pa do tega trenutka ni bilo videti igrišču.

Angleško prvenstvo, 3. krog:

Sobota, 31. avgust:

Nedelja, 1. september

Lestvica: