Merino la ligo zamenjal za premier ligo, Napoli potrdil prihod Lukakuja

Španski nogometni reprezentant Mikel Merino je zapustil Real Sociedad in prešel v Arsenal, sta oba kluba sporočila v današnjih objavah, ne da bi navedla znesek prestopa, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Specializirana spletna stran Transfermarkt Merinu pripisuje tržno vrednost v višini 50 milijonov evrov. Romelu Lukaku pa se iz Chelseaja odpravlja v Neapelj, so danes potrdili pri italijanski tiskovni agenciji Ansi, sklicujoč se na podatke kluba. Enaintridesetletni robustni belgijski osrednji napadalec bo še danes opravil zdravniški pregled zaradi selitve na jug Italije.

Osemindvajsetletni vezist je od leta 2018 igral za Real Sociedad. V 242 nastopih je zbral 30 podaj in 27 golov.

"V zadnjem času je bil za nas ključni igralec," so sporočili iz baskovskega kluba.

Na sredini igrišča bi ga moral zamenjati 21-letni hrvaški reprezentant Luka Sučić, ki je prišel ta mesec iz Salzburga.

"To name ne povzroča pritiska," je dejal Sučić v intervjuju za časnik Mundo Deportivo. "Vem, da je Mikel fantastičen igralec in odlična oseba. Klub me želi takšnega, kot sem, ne da bi bil nekakšen nadomestni igralec," je dodal.

Merino se je prejšnji mesec izkazal na evropskem prvenstvu, ki ga je osvojil s Španijo. V četrtfinalu proti gostiteljem Nemcem je v 119. minuti dosegel zmagoviti gol za 2:1.

Mikel Merino 🤝 The Arsenal pic.twitter.com/NoKsAcJTUF — Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024

Pri londonskem Arsenalu so izjavili, da ga krasi sposobnost "odvzema žoge v dvobojih".

"Mikel bo bistveno okrepil našo ekipo," je dejal trener Arsenala Mikel Arteta, ki je bil rojen v baskovskem mestu San Sebastian.

Real Sociedad, klub iz San Sebastiana, je bil v prejšnji sezoni šesti v španskem prvenstvu. V prvih dveh krogih je izgubil proti Rayo Vallecanu, zmagal pa proti Espanyolu.

Merino ima izkušnje z igranjem v Angliji. Od leta 2017 do 2018 je bil pri Newcastle Unitedu.

Arsenal je bil lani drugi v angleškem prvenstvu z dvema točkama zaostanka za Manchester Cityjem. V prvih dveh krogih letošnje sezone je premagal Wolves in Aston Villo.

Napoli potrdil prihod Lukakuja

Romelu Lukaku se odpravlja v Neapelj. Foto: Guliverimage

Lukaku je zadnjo sezono preživel na posoji pri Romi, prejšnjo pa na posoji v Interju. Belgijec s koreninami v Kongu naj bi v konici napada pri prvakih prve italijanske lige v sezoni 2022/23 zamenjal Nigerijca Victorja Osimhena, ki ga povezujejo z več klubi, Osimhen se je znašel tudi na radarju londonskega kluba.

Portal The Athletic je poročal, da so pri Chelseaju iskali trajno rešitev za Lukakuja, saj je v njegovo pogodbo vpisali klavzulo v višini 37,8 milijona funtov (45 milijonov evrov), preden se je lani Romi pridružil kot posojen igralec.

Pri Chelseaju si prizadevajo poravnati številne odhodke, da bi uravnotežil poslovne knjige po še enem poletju velike porabe.

Pedro Neto, Joao Felix, Kiernan Dewsbury-Hall in Filip Jorgensen so prispeli na Stamford Bridge za več kot 200 milijonov evrov.

