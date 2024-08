Manchester United in Arsenal dobila želeni okrepitvi

Ugarte iz PSG v Manchester United

Po poročanju medijev gre za zadnji večji nakup Manchestra Uniteda v tem prestopnem oknu, h kateremu so poleti že prestopili tudi Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Noussair Mazraoui in Matthijs de Ligt.

Manuel Ugarte je nogometno pot začel v Urugvaju pri CA Fenixu, po selitvi v Evropo pa dve sezoni igral za Sporting iz Lisbone, lani pa se je preselil v Pariz. V lanski sezoni je Urugvajec za PSG nastopil na 25 prvenstvenih tekmah, osemkrat pa v ligi prvakov. Poleti pa je Ugarte blestel na Copi Americi, kjer je Urugvaj zasedel tretje mesto.

Barcelona končno registrirala Danija Olma Katalonski nogometni velikan Barcelona je končno lahko registrirala Danija Olma, ki naj bi prvič zaigral danes na tekmi z Rayo Vallecanom. Prvi dve prvenstveni tekmi je moral Olmo izpustiti. Katalonski nogometni velikan Barcelona je končno lahko registrirala Danija Olma, ki naj bi prvič zaigral danes na tekmi z Rayo Vallecanom. Foto: Reuters Pri Barceloni se je zapletalo zaradi finančnih težav in strogih finančnih pravil španske lige, zato dolgo ni mogla registrirati Olma, napadalno usmerjenega vezista in nekdanjega soigralca Kevina Kampla in Benjamina Šeška pri Leipzigu. Očitno je pretehtala selitev Ilkayja Gundogana v Manchester City in posoja Clementa Lengleta madridskemu Atleticu, s čimer je "Barca" spet uravotežila bančni račun. Olmo je v zadnji sezoni blestel v Leipzigu, poleti pa je s Španijo v Nemčiji osvojil tudi naslov evropskih prvakov.

Penders k Chelseaju

Londonski nogometni velikan Chelsea je v svoje vrste za 17 milijonov evrov pripeljal 19-letnega belgijskega vratarja Mikea Pendersa. Ekipi se bo sicer pridružil šele v naslednji sezoni, s klubom pa je podpisal pogodbo do leta 2023.

Chelsea have completed the signing of Mike Penders from KRC Genk, with the goalkeeper to officially join from next summer. ✍️🇧🇪 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 27, 2024

Gre za manj znanega vratarja, ki je le enkrat zaigral za člansko ekipo Genka. Prejšnji mesec je branil na tekmi s Standard Liegom, ekipi pa sta se zašli brez golov. V letošnji sezoni bo v belgijskem klubu nedvomno dobil še kakšno priložnost.

V Chelseaju pa vratarskemu mestu očitno namenjajo posebno pozornost. V svojih vrstah imajo v članski ekipi registriranih že sedem vratarjem. Mnogim se zdijo ti nakupi, za katere se odloča nova uprava kluba na čelu z lastnikom L.A. Dogers Toddom Boehlyjem, ki je klub prevzel pred dvema letoma, vprašljiva.

Trenutno je v ekipi več kot 50 nogometašev, med katerimi mnogi niti ne trenirajo s prvo ekipo, ki jo vodi Enzo Maresca. Med njimi so tudi Raheem Sterling, Romelu Lukaku in Ben Chilwell, ki naj bi še v tem prestopnem roku našli nove klube.

Jan Oblak je pri madridskem Atleticu dobil novega soigralca. Številka dve na vratarskem mestu bo po odhodu Horatiuja Moldovana 30-letni Argentinec Juan Musso, so potrdili v klubu. Madridčani so si Mussa za eno leto izposodili od Atalante iz Bergama. Ta je leta 2021 za Argentinca plačala 20,5 milijona evrov, Španci pa bodo za enoletno izposojo plačali 1,5 milijona.

Artur Vermeeren od Oblaka k Šešku in Kamplu

Slovenskima nogometašema Kevinu Kamplu in Benjaminu Šešku se je v nemškem prvoligašu Leipzigu pridružil tudi belgijski reprezentant Artur Vermeeren. Vezni nogometaš zapušča madridski Atletico z Janom Oblakom, v Nemčiji pa bo prvi leto igral kot posojeni nogometaš.

Arthur Vermeeren se seli k Leipzigu. Foto: Guliverimage

V klubu so novico o prestopu 19-letnega nogometaša potrdili, pri tem pa ne skrivajo, da imajo s Španci podpisano pogodbo, na osnovi katere bodo Belgijca prihodnje leto odkupili za 20 milijonov evrov.

Vermeeren, na dresu bo nosil številko 19, bo v Leipzigu nato ostal do leta 2029, v kolikor ne bo spet menjal sredine. Prvi trening z ekipo bo opravil že danes.

A Red Bull & a Red Devil! 🙏 https://t.co/nMH8hWWIQR — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 26, 2024

"Od tega trenutka naprej sem Rdeči bik. Vesel sem selitve v Leipzig, k ekipi, ki se je v zelo kratkem času prebila med najboljše v ligi prvakov in bundesligi. Lois Openda in Maarten Vandevoordt sta nogometaša, ki jih tukaj dobro poznam. V ekipi je tudi nekaj Francozov, kar mi bo olajšalo integracijo. Veselim se, da se bom tukaj lahko učil od izkušenih nogometašev in pomagal, da bomo odigrali uspešno sezono," je ob prestopu povedal nogometaš, ki je belgijske barve branil tudi na letošnjem evropskem prvenstvu.

Merino je član Arsenala

Arsenal je dobil želeno okrepitev na sredini igrišča. Štiriletno pogodbo s topničarji je podpisal španski reprezentant Mikel Merino, so potrdili v londonskem klubu. Osemindvajsetletnik, ki je s Španijo letos v Nemčiji osvojil naslov evropskega prvaka, je nazadnje šest let igral za Real Sociedad, ki je zanj dobil približno 32,5 milijona evrov odškodnine. V dresu slednjega je Merino odigral 242 tekem ter prispeval 27 golov in 30 podaj. "Mikel je bil to poletje naša glavna tarča. Videli smo ga kot igralca, ki se bo odlično vključil v našo ekipo in jo izboljšal," je dejal športni direktor Edu. Trener Arsenala Mikel Arteta pa je dodal: "Mikel je izkušen in raznovrsten igralec, že dolgo igra na najvišji ravni. Je tudi zmagovalec, kar je pokazal tudi na letošnjem EP."

Conceicao iz Porta k Juventusu

Vodstvo italijanskega prvoligaša Juventus iz Torina je potrdilo, da bo v novi sezoni za klub igral tudi 21-letni napadalec Francisco Conceicao, doslej nogometaš Porta. Conceicao bo v serie A nastopal kot posojeni igralec, predkupne pravice pa si Juventus pri Portu ni zagotovil.

Francisco Conceicao se je preselil v Juventus. Foto: Guliverimage

Letos bodo Torinčani Portu za usluge nogometaša plačali 10 milijonov evrov odškodnine. V Torinu pa se vse glasneje govori tudi o odkupu nogometaša, ki ima v pogodbi, ki je sklenjena do leta 2029, odkupno klavzulo v vrednosti 30 milijonov evrov. Conceisao je poleti v dresu Portugalske uspešno nastopal tudi na evropskem prvenstvu v Nemčiji in dosegel gol za zmago proti Češki (2:1).