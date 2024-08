Real lovi prvo zmago, čudežni deček in vroči Poljak osrečila Barcelono

Bellingham zaradi poškodbe mišice na enomesečni počitek

Jude Bellingham bo z igrišč odsoten približno mesec dni. Foto: Reuters Angleški reprezentant in zvezdnik madridskega Reala Jude Bellingham ne bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil samo današnje tekme drugega kroga španske la lige, ampak bo z igrišč odsoten približno mesec dni. "Po testih, ki jih je opravila zdravniška ekipa Reala Madrida, ima igralec poškodbo mečne mišice na desni nogi," so sporočili iz kluba. Bellingham, ki se je poškodoval na petkovem jutranjem treningu, bo predvidoma izpustil tekme španskega prvenstva proti Valladolidu, Las Palmasu in Betisu ter tudi septembrski tekmi lige narodov proti Irski in Finski.

Angleški vezist je bil eden ključnih mož, da je kraljevi klub minulo sezono osvojil tako ligo prvakov kot la ligo. Enaindvajsetletnik se bo skušal vrniti na prvo tekmo Reala v ligi prvakov v tej sezoni, ki bo med 17. in 19. septembrom.

Barcelona do druge zmage

Španski čudežni deček Lamine Yamal je Barceloni zagotovil vodstvo v 25. minuti, ko je po strelu od daleč z veliko sreče zadel s pomočjo branilca Athletica. Po ogledu posnetka glavnega sodnika so v 42. minuti gosti dobili enajstmetrovko, ki jo je zanesljivo izkoristil Ohian Sancet.

Katalonci so morali dolgo čakati na zadetek odrešitve v drugem polčasu, potem ko so po vrsti zapravljali priložnosti. Predvsem Robert Lewandowski je dvakrat zadel okvir vrat, enkrat pa mu je sijajno strel obranil Alex Padilla.

Je pa izkušeni Poljak na svoj račun prišel v 75. minuti in v mrežo pospravil odbito žogo po posredovanju Padille. Za Lewandowskega je bil to tretji zadetek v prvenstvu.

Robert Lewandwoski je v tej sezoni dosegel že tri zadetke. Foto: Reuters

Barcelona je ob Celti iz Viga, ta je v petek premagala Valencio (3:1), zdaj na vrhu s šestimi točkami, sledita pa Villarreal in Osasuna s po štirimi. Prvi je v petek v gosteh ugnal Sevillo z 2:1, druga pa je pozno popoldne premagala Mallorco z 1:0.

Katalonski velikan bo sicer za kar nekaj časa pogrešal dva pomembna igralca. Branilec Barcelone Andreas Christensen bo z igrišč odsoten do dva meseca, potem ko je imel težave z ahilovo tetivo. "Christensen ima tendinitis v levi ahilovi tetivi," so zapisali pri Barceloni. Barcelona je do novembra tudi brez osrednjega branilca Ronalda Arauja, potem ko je Urugvajec poleti na Copi Americi utrpel poškodbo stegenske mišice.

Špansko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 23. avgust:

Sobota, 24. avgust:

Nedelja, 25. avgust:

Lestvica: