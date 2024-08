Real prvi favorit, kaj bosta na to rekla Atletico in Barcelona?

Real Madrid je končno prišel do zvezdniške okrepitve iz Pariza, Barcelona je svoje upe položila v roke nemškega trenerja Hansija Flicka, Atletico Madrid je po relativno neuspešni sezoni močno okrepil svojo zasedbo, palček iz Katalonije, Girona, ki je navduševal v pretekli sezoni in bo igral v ligi prvakov, pa je izgubil nekaj ključnih igralcev.

Zasedba Real Madrida je v pretekli sezoni zanesljivo prišla do 36. naslova v španskem prvenstvu, z novo okrepitvijo Kylianom Mbappejem pa je zrela tudi za ubranitev evropske krone. Napad "Los blancos" z Mbappejem, Viniciusom in Judom Bellinghamom bo strah in trepet za nasprotne obrambe in vratarje.

Nemški organizator igre Toni Kroos je kopačke obesil na klin in svoje poslanstvo prepustil mlademu Turku Ardu Gülerju, klub pa je zapustil tudi Nacho Fernandez, ki bo kariero nadaljeval v Savdski Arabiji.

V Barceloni začetek nemške dobe

V Barceloni je bil dolga leta viden vpliv nizozemske šole nogometa, s prihodom nekdanjega nemškega selektorja Hansija Flicka pa je pričakovati, da bo igra bolj uokvirjena.

Barcelono je prevzel Hansi Flick. Foto: Guliverimage

"Blaugrana" je v prestopnem roku v svoje vrste vrnila Danija Olma, ki je na evropskem prvenstvu v dresu Španije odigral eno ključnih vlog na poti do naslova prvaka, po neuspešnih pogovorih z Nicom Williamsom, ki bo ostal v Bilbau, pa Katalonci še iščejo okrepitev v napadu. Tam sta za zdaj le Robert Lewandoski in Lamine Yamal.

Portugalca Joao Felix in Joao Cancelo sta zapustila Barco, saj klub ni bil pripravljen plačati odkupnih klavzul, pomemben faktor pa bo fizično stanje igralcev na sredini igrišča, saj so imeli Gavi, Pedri, Frenkie De Jong in Ilkay Gündogan v pretekli sezoni veliko težav s poškodbami.

Oblakovi so se okrepili

Atletico Madrid je bil v zadnjem desetletju tretji klub v Španiji – 2020/21 je bil tudi prvak –, zato ga četrto mesto v pretekli sezoni ni zadovoljilo. Diego Simeone, ki je na klopi že od 2011, je dobil nekaj odmevnih okrepitev. V prvi vrsti argentinskega napadalca Juliana Alvareza, ki je za 75 milijonov evrov prišel iz Manchester Cityja. To je druga najdražja okrepitev Atletico Madrida v zgodovini po Joau Felixu, za katerega so 2019 odšteli 127 milijonov evrov.

Zaradi še dveh prihodov, evropskega prvaka s Španijo Robina Le Normanda in norveškega napadalca Alexandra Sorlotha, je moralo Madrid zapustiti kar nekaj posameznikov – Stefan Savić, Mario Hermoso, Alvaro Morata in Memphis Depay.

Jan Oblak bo 11. sezono začel v vratih "rojiblancosov", s katerimi je poleg španske lige osvojil španski superpokal (2014), evropsko ligo (2018) in pet pokalov Zamora za najboljšega vratarja španskega prvenstva (2016, 2017, 2018, 2019, 2021). S še eno Zamoro bi Ločan postal najuspešnejši vratar v zgodovini Španije; zdaj si prvo mesto deli z Antoniom Ramalletsom in Victorjem Valdesom.

Jan Oblak vstopa v 11. sezono v dresu Atletica. Foto: Guliverimage

Med zasledovalci omenjene trojice so Real Sociedad, Atletico Bilbao, Valencia in Villarreal, morda tudi Sevilla, ki prvič po 2012 ne bo sodelovala v evropskih tekmovanjih, medtem ko je Girona izgubila ključne igralce, tudi prvega strelca pretekle sezone Artema Dovbika, tako da je strokovnjaki ne uvrščajo med kandidate za evropske pozicije.

V drugo špansko ligo so se preselili Cadiz, Almeria in Granada, napredovali pa so Leganes, Espanyol in Real Valladolid.

Začenja se že v četrtek

Prvi krog se bo začel že ta četrtek in bo trajal do ponedeljka. Prvi dan sta na sporedu dvoboja Atletic Bilbao – Getafe ter Betis – Girona, v petek sledita Celta Vigo – Alaves in Las Palmas – Sevilla, v soboto Osasuna – Leganes in Valencia – Barcelona, v nedeljo Real Sociedad – Rayo Vallecano ter Mallorca – Real Madrid, 19. avgusta pa Valladolid – Espanol in Villarreal – Atletico Madrid.