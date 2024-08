Barcelona pripeljala španskega junaka Danija Olma

"Ustni dogovor smo sklenili," je tvitnil Italijan Fabrizio Romano.

Romano je pojasnil, da predlagani nakup Danija Olma vključuje 60 milijonov dolarjev (55 milijonov evrov) zagotovljenega denarja in dodatnih 7,6 milijona dolarjev (7 milijonov evrov) v bonusih.

"Olmo je pristal na šestletno pogodbo, ki velja do junija 2030, in si je želel prestop v Barco," je zaključil Romano.

Olmo je bil to poletje glavna tarča Barce poleg Nica Williamsa, oba sta tvorila pomemben del nedavnega zmagoslavja Španije na evropskem prvenstvu skupaj z zvezdami blaugrane, kot so Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez in Ferran Torres.

Dani Olmo je letos postal evropski prvak. Foto: Reuters Medtem ko je Nico zadel prvi gol za la Rojo v finalu proti Angliji, je Olmo rešil žogo z golove črte in pomagal zagotoviti zmago z 2:1 nad Angleži.

Poleg tega je nekdanji član akademije La Masia turnir končal kot zmagovalec Zlate kopačke za največ doseženih golov.

Olmo je zadnja štiri leta igral klubski nogomet v Nemčiji. Po neuspehu, da bi diplomiral na akademiji La Masie, se je pogumno in drzno odločil postati profesionalni nogometaš na Hrvaškem pri Dinamu Zagreb.

Leipzig ga je leta 2020 naredil zvezdo bundeslige, Olmo pa je od takrat široko priznan kot eden najboljših igralcev v nemški prvi ligi.

Kot je omenil Romano, je športni direktor Deco odpotoval v Leipzig, da bi se sestal z igralcem, njegovim očetom Miguelom in agentom 26-letnika, da bi se dogovorili.