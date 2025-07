Nov preobrat: Benjamin Šeško ima novega snubca

Ni skrivnost, da je bil Benjamin Šeško dolgo časa na radarju Arsenala, pri katerem pa so se nato odločili za Viktorja Gyokeresa. Sky Sports News je zatem poročal, da je Šeškova ekipa v začetku tedna zavrnila ponudbo kluba iz savdske Pro League. Zdaj pa se je med snubce Slovenca vmešal še angleški Newcastle. Kot poročajo številni tuji mediji, bo Newcastle zainteresiran za podpis pogodbe z napadalcem RB Leipziga Benjaminom Šeškom, če Alexander Isak zapusti klub.

25-letni napadalec, ki ga s klubom veže še triletna pogodba, se namreč že dlje časa pojavlja v govoricah, da naj bi poleti zamenjal svoje klubsko okolje, močno pa naj bi si ga želeli pri Liverpoolu, ki je letos poleti že precej na široko odprl svojo denarnico. Newcastle je sicer namere angleškega prvaka najprej zavrnil in govorice demantiral, naj bi pa v zadnjih dneh prišlo do novega preobrata, saj naj bi Isak svojemu klubu sporočil, da si želi oditi iz kluba, njegova želja pa naj bi bil ravno Liverpool. Špekulacije o njegovem odhodu so postale še glasnejše, saj Isak s Srakami ni odpotoval v Singapur, Newcastle pa je sporočil, da je ostal doma zaradi manjše težave s stegensko mišico.

Že pred tem je švedskega napadalca trener Newcastla Eddie Howe pred porazom proti Celticu z 0:4 prejšnji konec tedna poslal domov, ker so nanj vplivala ugibanja o prestopih, ki so sledila ponudbi Liverpoola. "To je bila moja odločitev. Z nami je odpotoval v Glasgow, a sem se zaradi ugibanj o njem odločil, da ga pošljem domov. Seveda si zelo želimo, da bi ostal del naše ekipe," je med drugim dejal Howe.

🚨⚪️⚫️ Understand Newcastle are ready to present their project to Benjamin Šeško as they want to go big!



Proposal to the player also being prepared as #NUFC see Šeško as ideal striker in case Isak leaves, as he wants to.



As revealed earlier, Newcastle are very keen on Šeško. pic.twitter.com/DtWo3mIjkl