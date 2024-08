Mario Cortegana je razkril, da je delegacija Državnega investicijskega fonda Savdske Arabije v imenu njihovega ministrstva za šport kontaktirala agente krilnega napadalca Madridčanov, saj si želijo, da bi Vini postal obraz savdske lige. Vse to Savdijci delajo v luči SP 2034, ki bo potekalo prav tam.

Del ponudbe, ki so jo razkrili, je petletni dogovor v vrednosti milijarde evrov, kar je kar 13-krat več, kot je njegova trenutna plača pri belem baletu. Če to razčlenimo, pridemo do 23 tisoč evrov po minuti, 549 tisoč evrov dnevno in 3,8 milijona evrov tedensko. Savdijci poudarjajo, da bi 24-letnemu zvezdniku Reala pogodba potekla leta 2029 in bi se brez težav vrnil v Evropo, kasneje pa bi ga po odhodu v športni pokoj čakala služba v savdskem nogometu.

Španski športni časnik Marca je v ponedeljek poročal, da sta Real in Vinicius "odbila največji transfer v zgodovini športa", As, drugi madridski športni medij, pa ni bil istega mnenja: "Predsednik Florentino Perez je zavrnil vse pogovore glede Viniciusovega prestopa in Savdijce preusmeril na izvršnega predsednika Joseja Angela Sancheza. Prvi operativec Reala je Savdijce obvestil, da bodo morali plačati njegovo odkupno klavzulo v višini milijarde evrov, če želijo Brazilca dejansko videti v svojih vrstah."

V nogometnih krogih se za zdaj kot tisti, ki si Realovo sedmico želijo videti v svojih vrstah, omenjajo Al Ahly, Al Nassr, Al Ittihad in Al Hilal.

