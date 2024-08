Čudež v Madridu, ki je šokiral svet

Zgodilo se je pred slabimi tremi leti. Nogometaši Šerifa iz Moldavije, ki jih danes čaka gostovanje v Stožicah, so v elitni ligi prvakov v Madridu senzacionalno premagali Real z 2:1. Za zmago je v 89. minuti atraktivno zadel nogometaš iz Luksemburga Sebastien Thill! Še danes ta gol velja za eno največjih presenečenj v zgodovini tekmovanja. Takratni trener Šerifa Jurij Vernidub je vse skupaj oklical za čudež, sloviti strateg Reala Carlo Ancelotti pa je le zmajeval z glavo in potožil, kako je belim baletnikom sreča obrnila hrbet. To je bila tekma, ki je šokirala Evropo. Danes, ko se bo Šerif v kvalifikacijah za konferenčno ligo predstavil proti Olimpiji, bo marsikaj drugače. V ekipi iz Tiraspola so se namreč vmes zgodile številne spremembe.

Ko sta se Real Madrid in Šerif 28. septembra 2021 pomerila za točke v ligi prvakov na stadionu Santiago Bernabeu, so imeli gostitelji očitno prevlado. Na vrata gostov iz Moldavije, sestavljenih iz kopice legionarjev z vseh celin, so streljali kar 31-krat, od tega 11-krat v okvir vrat. Imeli so 76-odstotno posest žoge, izvajali 13 kotov, Šerif pa je proti vratom belih baletnikov sprožil le štirikrat. Trikrat v okvir vrat, kar dvakrat se je žoga znašla za hrbtom začudenega Thibauta Courtoisa. Zgodilo se je veliko presenečenje, palček je šokiral velikana, Šerif je v Madridu zmagal z 2:1!

Edini zadetek za Real je proti Šerifu v Madridu z bele točke dosegel Karim Benzema. Ko sta se Šerif in Real tri mesece pozneje pomerila v Moldaviji, je bila zgodba drugačna. Takrat je Real upravičil vlogo favorita in zmagal s 3:0. Foto: Guliverimage

Da je bila zmaga še bolj epska, je v 89. minuti poskrbel strelec zmagovitega zadetka. Nogometaš iz Luksemburga Sebastien Thill je s spektakularnim volejem Šerif popeljal do zmage z 2:1. "Sreča nam je obrnila hrbet. Vse nam je šlo narobe, njim pa vse prav," je po bolečem porazu dejal trener Reala Carlo Ancelotti, takratni kapetan Šerifa Frank Castaneda pa je pojasnjeval, kako so se mu uresničile sanje.

Sheriff Tiraspol of the Moldovan National Division were formed in 1997.



Tonight they beat Real Madrid, the most successful club in the history of the Champions League, at the Santiago Bernabeu.



LOOK WHAT IT MEANS 😍 pic.twitter.com/pkOp8ahUZI — GOAL (@goal) September 28, 2021

Moldavski klub se v tisti sezoni ni ustavil le pri tej zmagi. V skupinskem delu lige prvakov je zbral sedem točk in si s tretjim mestom zagotovil evropsko pomlad, nato pa izpadel v ligi Europa proti Bragi. To je bila največja sezona v kratki zgodovini moldavskega kluba.

Bogati klub iz države v državi

Miral Samardžić je bil pred leti kapetan Šerifa. Foto: Guliverimage Šerif sicer prihaja iz Tiraspola, središča Pridnestrske moldavske republike oziroma Transnitrije, države v državi, ki diha prorusko. O njej nam je v svojih spominih, ko je igral pri Šerifu, lani v Sobotnem intervjuju več zaupal nekdanji slovenski reprezentant in tudi nekdanji branilec Olimpije Miral Samardžić.

Šerif je zelo bogat klub z odličnimi pogoji za delo, ki jih je še nedavno spoznaval tudi Darijan Matić. Nekdanji kapetan Olimpije je bil še letos v spomladanskem obdobju pomočnik trenerja Romana Pilipčuka, s katerim je sodeloval tudi v Celju. V Tiraspolu nista zdržala dolgo. Poslovila sta se zaradi neuspeha, Šerif je po dolgih letih ostal brez državnega naslova, znova so menjali trenerja. Teh v Tiraspolu ne manjka, po odhodu Ukrajinca Jurija Verniduba, ki se je po začetku vojaškega napada Rusije na njegovo domovino tja vrnil, se jih je na vročem stolčku zvrstilo kar sedem.

Prišel je Hrvat, Šerif niza poraze v Evropi

Mislav Karoglan, še spomladi trener splitskega Hajduka, je bil svojčas soigralec nekdanjega slovenskega reprezentanta Nastje Čeha pri Rijeki. Tako smo ju ujeli spomladi med pogovorom v Kopru. Foto: R. P. Med njimi so bili tudi Hrvati. Denimo Stjepan Tomas, ki je leta 2022 s Šerifom, takrat je bila igralska zasedba že močno spremenjena in v ekipi skoraj ni bilo več junakov, ki so leta 2021 v Madridu premagali Real, v Evropi izločil Maribor. Danes, ko bo Šerif gostoval v Stožicah, prvič pa ga bo vodil Hrvat Mislav Karoglan, bo na delu popolnoma druga enajsterica, kot je bila 28. septembra 2021 v Madridu.

Šerif vztraja pri svoji strategiji. Mladi klub, ki ga je leta 1997 ustanovil oligarh, nekdanji agent KGB, zdaj bogati podjetnik Viktor Gušan, črpa osrednjo moč v številnih legionarjih. Prednjačijo zlasti tisti iz Afrike in Južne Amerike. Z njimi dosega imenitne uspehe, v Moldaviji je bil državni prvak že 21-krat, v Evropi je že šestkrat zaigral v skupinskem delu lige Europa, v nepozabni sezoni 2021/22, ko je v play-offu kvalifikacij nadigral zagrebški Dinamo, in tudi v ligi prvakov.

Šerif je leta 2022 izločil Maribor v kvalifikacijah za ligo prvakov. V Ljudskem vrtu ni bilo zadetkov, v Moldaviji, takrat je Šerif igral domače tekme v Kišinjevu, pa je gostitelj zmagal z 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V zadnjem obdobju ni več tako suveren. Na zadnjih desetih evropskih tekmah je bil kar osemkrat poražen. V tej sezoni je najprej stežka izločil azerbajdžansko Ziro in nato ostal nemočen proti švedskemu Elfsborgu. Zanimivo je, da bi se lahko Olimpija v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo pomerila prav z omenjenim skandinavskim klubom, če bi Elfsborg v kvalifikacijah za ligo Europa izpadel proti hrvaški Rijeki, zmaji pa jo zagodli Šerifu.

Olimpija ima dražje nogometaše, Doffo gre na zmago

Olimpija niza zmage pod vodstvom španskega trenerja Victorja Sancheza. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Šerif nima več tako vredne ekipe. Skupna tržna vrednost igralcev po oceni Transfermarkta znaša 9,23 milijona evrov, najbolj je cenjen 25-letni zvezni igralec iz Burkine Faso Cedric Badolo (750 tisoč evrov). V tem pogledu je Olimpija celo "favoritinja", saj so njeni igralci vredni nekoliko več (9,63 milijona evrov), pri čemer najbolj izstopata domača ljubljenca navijačev, branilec Marcel Ratnik (1,2 milijona) in vratar Matevž Vidovšek (1 milijon), blizu je tudi hrvaški osmoljenec Antonio Marin, ki ga čaka še dolga pot, da se bo vrnil po hudi poškodbi kolena (800 tisoč evrov).

Kako o današnji tekmi razmišljajo v taboru Olimpije? "Zagotovo se bomo srečali z zahtevno ekipo. Pričakujem težko tekmo, a gremo na zmago. Za nas je pomembno, da se ne naveličamo zmagovalnega občutka. Analizirali smo nasprotnika in vemo, kaj moramo storiti. Zagotovo si moramo pripraviti čim več priložnosti, saj bo to ključno za zmago. Cilj je, da na domači tekmi ohranimo ničlo v obrambi. To bi pred povratnim srečanjem predstavljalo dobro prednost. Prepričan sem, da imajo tudi v taboru tekmeca podobne načrte. Imajo dobro ekipo, vendar pripravljeni smo. Na tekmi moramo biti osredotočeni, saj se jim bomo lahko le tako ustrezno uprli," sporoča Argentinec Agustin Doffo, marljivi delavec na sredini igrišča, ki želi z zeleno-belimi nadaljevati imeniten niz pod taktirko španskega trenerja Victorja Sancheza.

Agustin Doffo je z Olimpijo že osvojil naslov prvaka pod vodstvom španskega stratega (Alberta Riere). Zdaj želi to ponoviti še z Victorjem Sanchezom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z njim je namreč Olimpija nedotakljiva. Dobila je kar devet tekem zapored. Štiri prijateljske v pripravljalnem obdobju ter pet tekmovalnih v Sloveniji (tri v 1. SNL) in Evropi (dve v kvalifikacijah za konferenčno ligo). Danes želi sanjski niz podaljšati na okroglih deset.