Šimundža izpolnil cilj in čestital Violam

Mariborčani so podaljšali evropsko sezono. Uvodne bolgarske ovire na poti do evropske lige niso preskočili, so pa nato v kvalifikacijah za konferenčno ligo izkoristili tolažilno nagrado in izločili romunsko Universitateo iz Craiove. Do uspeha jih je popeljal "sladek" poraz z 2:3, prav vseh pet zadetkov pa so dosegli v drugem polčasu.

"Cilj je izpolnjen, to je najpomembnejše. Vedeli smo, da bo težko, tega smo se dobro zavedali. Pomembno je, da se zavedamo tudi napak, ki smo jih naredili. Z namenom, da smo lahko jutri, na naslednjih tekmah boljši. Zelo pomembno je, da smo bili zbrani do konca, čeprav je nasprotnik zadel v zadnji minuti. Imeli smo ogromno odprtega prostora in priložnosti, česar nismo izkoristili. To je kazalnik, da moraš nasprotnika v takšnih položajih vedno kaznovati. Mi jim nismo pustili toliko prostora, a smo bili dvakrat kaznovani. Če tukaj ne bomo naredili koraka naprej, ne bo v redu, a verjamem, da se bomo premaknili v tej smeri na višjo raven," trener Ante Šimundža verjame, da bodo njegovi varovanci v nadaljevanju sezone odpravili napake v obrambi in ekipa ne bo več prejemala "prepoceni" zadetkov. "To so zadeve, ki jih moramo dobro analizirati in odpraviti," verjame, da bodo pridobljene izkušnje z igranjem v Evropi še kako dobrodošle.

Na povratni tekmi sta zadela Josip Iličić in Arnel Jakupović, v dresu Maribora pa je imel ob odsotnosti Svena Šoštariča Karića evropski krst Francoz Bradley M’Bondo. "Vsi so bili junaki, s plusi in minusi. Vemo, kakšne zadeve so se nam dogajale v zadnjem času, in preprosto nismo imeli več rešitev. Zato veseli, da se nam bosta znova priključila Soudani in Karič, Vrhovec pa je že z nami. Kader se bo v prihodnje še razširil in avtomatično dvignil kakovost," čaka trenerja Šimundžo še pestro poletje.

V nedeljo bo v 1. SNL gostil Bravo, v Evropi pa je naslednji tekmec Vojvodina, ki je dvakrat izgubila z nizozemskim velikanom Ajaxom. "Po prvih pridobljenih informacijah si prizadevajo, da bi se približali vrhu na srbskem prvenstvu, v vsakem primeru pa gre za zahtevnega nasprotnika, ki mu bodo namenili veliko pozornosti in se posledično temeljito pripravili," sporoča Šimundža, ki je ob tej priložnosti namenil posebno čestitko privržencem vijolic.

Navijaška skupina Viole praznuje 35. rojstni dan. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

"Rad bi čestital naši navijaški skupini za 35. rojstni dan. Upam, da nam bodo še naprej stali ob strani, navijali v dobrih in manj prijetnih trenutkih, ko ima energija s tribun še dodaten pomen. Viole, vse najboljše! In ena velika zahvala za 35 let podpore!"