Dežela grofa Drakule kot zakleta za Slovence

Nogometaše Maribora danes čaka evropsko gostovanje v Romuniji. Na prvi tekmi v Ljudskem vrtu so si zagotovili dobro prednost (2:0), za napredovanje v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo pa se bodo ob 19. uri potegovali proti Universitatei v Craiovi. Vijolice se tako spopadajo z izzivom v deželi, kjer so slovenski nogometni klubi v preteklosti doživljali ogromno neuspehov. Lahko Maribor prekine črni niz?

Najtrofejnejši slovenski nogometni klub je prispel v Romunijo poln optimizma. Na krilih prednosti s prve tekme, ko je Universitateo v Ljudskem vrtu premagal z 2:0, želi podaljšati evropsko sezono. Ponuja pa se mu še en motiv. To bo deveto gostovanje slovenskega kluba v Romuniji, za zdaj pa se gostje ne morejo pohvaliti s pretiranim uspehom.

Ko je Maribor nazadnje gostoval v Romuniji, je po porazu v Cluju (0:1) sklenil evropsko sezono. Z omenjenim rezultatom bi danes v Craiovi napredoval v tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Slovenski klubi so na osmih gostovanjih kar sedemkrat ostali praznih rok, le enkrat pa si priigrali neodločeni rezultat. To je davnega leta 1993 uspelo prav Mariboru, nato so Gorica (trikrat), Rudar, Domžale in Olimpija (vsi enkrat) izgubili tekme na romunskih tleh. Podobno usodo je doživel tudi Maribor, ko je leta 2022 gostoval v Cluju in po šokantnem zadetku s škarjicami nekdanjega nogometaša Zavrča, Aluminija in Celja Lovra Cveka v zadnji minuti ostal brez evropske jeseni.

Dežela grofa Drakule je tako kot zakleta za Slovence, Mariborčane pa lahko dodatno pomirja dejstvo, da bi jim tokrat rezultat, s katerim so nazadnje izgubili v Cluju (0:1), še kako ustrezal, saj bi s tem ubranili prednost s prve tekme in se uvrstili v tretji krog kvalifikacij.

Gostovanja slovenskih klubov v Romuniji: Gloria Bistrita : Maribor 0:0 (1993)

Otelul Galati : Gorica 4:2 (1997)

Rapid Bukarešta : Gorica 2:0 (2002)

Steaua Bukarešta : Gorica 3:0 (2006)

Astra Giurgiu : Domžale 2:0 (2013)

Steaua Bukarešta : Rudar 4:0 (2018)

Sepsi OSK : Olimpija 3:1 (2022)

CFR Cluj : Maribor 1:0 (2022)

Universitatea Craiova : Maribor ? (2024) Skupna statistika: 8 tekem – 1 remi – 7 porazov, gol razlika 3:19

Šimundža: Če bi se šli v Romunijo le branit, se nam ...

Trener Maribora Ante Šimundža bo skušal še drugič zapored premagati Universitateo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Mariborčani so konec tedna počivali, saj so štajerski derbi s prvakom Celjem preložili. "Imamo prednost dveh golov, ne slepimo pa se, da je zgodba zaključena. Smo ekipa, ki ve, kaj hoče. Ekipa, ki želi napredovati. Tekmeci so kakovostni in bodo skušali storiti vse, da bi nas izločili, toda verjamem, da bomo ustrezno odgovorili na igrišču. Dobro smo jih spoznali v Ljudskem vrtu in se zavedamo, da moramo biti kljub dobremu izhodišču na visoki ravni," pred povratno tekmo opozarja trener Ante Šimundža, kako nevarni in kakovostni so lahko nogometaši Universitatee.

Zlasti na domačem stadionu Ion Oblemenco, kjer naj bi se zbralo več kot 20 tisoč gledalcev. Mariborčani bodo igrali na zmago. "Moja želja je vedno povezana z namenom, da zmagamo na tekmi. Tako sem razmišljal že kot igralec, tako začel trenersko kariero in poskušam enako miselnost vselej prenesti na igralce. Če bi se šli v Romunijo le branit, se nam ne bi dobro pisalo," še sporoča Šimundža.

Namesto poškodovanega Svena Šoštariča Karića naj bi v osrednjem delu obrambne vrste ob Lanu Štravsu zaigral 22-letni francoski novinec Bradley M'Bondo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Dvoboj se bo začel ob 19. uri, Maribor pa na njem ne bo mogel računati na dva pomembna igralca. To sta izkušeni Alžirec Hilal Soudani in Sven Šoštarič Karić, ki še nista v popolnosti odpravila zdravstvenih težav. V domovini je ostal tudi Andraž Žinič, Orphe Mbina je še v postopku registracije, tako da nima pravice nastopa, se pa v ekipo vrača Blaž Vrhovec.