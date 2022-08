Hrvat, ki je spektakularno zavil Maribor v črno: Največji zadetek v moji karieri

Slovenski nogometni prvak Maribor se je po porazu v Romuniji poslovil od evropskih tekmovanj. V Cluj-Napoci je izgubil z 0:1, zadetek pa prejel v zadnji minuti rednega dela, ko je s spektakularnimi škarjicami v polno zadel Hrvat Lovro Cvek. Stari znanec 1. SNL, pred leti je nastopal za Zavrč, Aluminij in Celje, je po sladki zmagi nad vijolicami izpostavil, da je to najpomembnejši zadetek njegove kariere.

Pri Cluju si služi kruh kar nekaj hrvaških legionarjev. Navijače Maribora bo v nočnih morah še dolgo preganjal Lovro Cvek, 27-letni zvezni igralec, ki je v zadnji minuti rednega dela zatresel mariborsko mrežo z atraktivnimi škarjicami. To je bil zadetek, ki bo zagotovo kandidiral za najlepšega v tem delu tekmovanja.

Cvek ni prvič dosegel zadetka proti Mariboru

Cvek, rojen v Varaždinu, se še zdaleč ni prvič pomeril proti slovenskim klubom. Na sončni strani Alp je preživel kar nekaj sezon in v dresu treh različnih klubov (Zavrč, Aluminij in Celje) v 1. SNL zbral okroglih 150 nastopov. Dosegel je 11 zadetkov. Leta 2017 je tako v slovenskem prvenstvu zatresel tudi mrežo Maribora. Pet let pozneje jo je vijolicam zagodel še v Evropi in izbrancem Damirja Krznarja prizadejal boleč poraz, po katerem je postalo jasno, da se Maribor poslavlja od evropskih tekmovanj.

Veselje romunskih in razočaranje slovenskih prvakov po koncu dvoboja v Cluju. Foto: Guliverimage

"To je največji zadetek v moji karieri. Zaslužili smo si zmago, priigrali smo si veliko priložnosti, se uvrstili v skupinski del, tako da smo lahko zadovoljni. Vesel sem za celotno ekipo, ne le zame. Zadel sem pomemben zadetek, pomemben za ekipo, ne zame," je dejal Hrvat, prvi junak srečanja v Cluju, ki ga je na stadionu Dr. Constantin Radulescu v Cluj-Napoci spremljalo 9.850 gledalcev.

"Vesel sem, da bomo ponovno igrali v skupinskem delu. To bo zame že tretjič zapored. Ni pomembno, kdo bodo tekmeci," se ne obremenjuje z žrebom skupinskega dela, ki bo danes v Istanbulu.

Kapetan Cluja: Lahko bi bilo tudi 2:0 ali 3:0

Dan Petrescu je Cluj še četrtič zapored popeljal do skupinskega dela evropskih tekmovanj. Po tem, ko je dvakrat nastopil v ligi Europa, bo še drugič nastopil v konferenčni ligi. Foto: Guliverimage O tem, da se je Cluj zasluženo uvrstil v skupinski del evropskega tekmovanja, je po dramatični zmagi nad Mariborom spregovoril tudi 54-letni trener romunskih prvakov Dan Petrescu.

"V tej sezoni nismo v Evropi izgubili niti enkrat," je spomnil na statistiko dozdajšnjih tekem, v katerih velja poudariti, da je Cluj v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov izpadel proti prvaku Armenije Pjuniku po dveh remijih, po katerih je sledilo izvajanje kazenskih strelov. "Čestitke fantom, še četrto sezono zapored bomo zaigrali v skupinskem delu evropskega tekmovanja. Moji fantje so dali vse od sebe, odigrali so izjemno tekmo. Treba je vedeti, da smo v Evropi igrali le proti prvakom držav," je dodal nekdanji zvezdnik romunskega nogometa.

"Zasluženo smo zmagali. Lahko bi bilo tudi 2:0 ali 3:0 za nas, a žoga ni hotela v gol. Imeli smo tudi priložnost Yeboaha (prečka v 87. minuti, op. p.), zasluženo smo se uvrstili v skupinski del," je povedal kapetan Cluja Mario Camora.

Še sedmič v Evropi brez doseženega zadetka

Mariborčani so izpadli iz Evrope, v kateri so odigrali osem kvalifikacijskih tekem, kar na sedmih pa niso dosegli niti enega zadetka. Foto: Guliverimage Kaj pa Maribor? "Drama z nesrečnim koncem," so zapisali pri mariborskem klubu, ki je tako v Romuniji sklenil letošnje evropske nastope, na katerih so navijači pogrešali marsikaj, najbolj pa zadetke. Vijolice, na uvodnih šestih evropskih tekmah jih je vodil Radovan Karanović, na zadnjih dveh pa Damir Krznar, so na kar sedmih od osmih tekem streljale proti vratom tekmecev s slepimi naboji.

Tako je bilo tudi v Cluju, kjer so se zavedali, da ga bodo morali doseči, če želijo resneje (in ne po izvajanju enajstmetrovk) zapretiti romunskemu prvaku in se uvrstiti v skupinski del konferenčne lige, si niso priigrali večjega števila priložnosti. V prvem polčasu je dlani domačega vratarja ogrel Ivan Brnić, v drugem Rok Kronaveter, za kaj več pa je zmanjkalo tako znanja, kakovosti, kot tudi odločnosti in drznosti.

Sanje Maribora o dolgi evropski jeseni so se končale v Romuniji. Foto: Guliverimage

Maribor je tako ostal brez dolge evropske jeseni, pa tudi brez nagrade, vsaj treh milijonov evrov. Že devetič zapored je ostal brez zmage, kar se mu je v klubski zgodovini v obdobju državne samostojnosti zgodilo le še enkrat, daljnega leta 1995. V nedeljo ga čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti.